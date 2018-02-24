Erzurum’da Ocak ayında 590 konut satıldı

İlde ocak ayında 590 konut satışı kaydedildi. Erzurum ocak ayı konut satış performansı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 35, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum Ocak 2018 Konut Satış Verileri

Erzurum’da ocak ayında 148’i ipotek, 442’si de de diğer yollardan olmak üzere 590 konut satıldı. 2017 yılının ocak ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 42.32 oranında düşüş gösterirken, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 15,40 oranında artış kaydetti. 2017 yılının ocak ayında ilde 248 ipotek, 383 diğer yollardan 631 konut satılmıştı.

Türkiye İlleri Sıralaması ve Erzurum

Erzurum ocak ayı konut satış performansı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 35’inci sırayı aldı. Konut satış performansının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin, Aydın, Konya, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Kayseri, Balıkesir, Manisa, Samsun, Eskişehir, Sakarya, Hatay, Şanlıurfa, Denizli, Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Trabzon, Çanakkale, Yalova, Ordu, Malatya, Çorum, Kütahya, Elazığ, Afyonkarahisar, Sivas, Erzurum olarak bildirildi.

Bölgeler Aylık Konut Satışı ve Erzurum

Ocak ayı içinde Erzurum’da 590, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 785, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde bin 214, Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 753 konut satışı gerçekleşti. Erzurum’un ocak ayı el değiştiren konut sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 75,15, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,72’lik pay gösterdi.

Bölgeler İpotekli Ve Diğer Yollardan Satış ve Erzurum

Ocak ayında Erzurum’da 148, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 212, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 332, Doğu Anadolu Bölgesinde 797 ipotekli konut satışı yapıldı. Dönemde Erzurum’da 442, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 573, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 882, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin 956 konut diğer yollardan el değiştirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi İlleri Sıralaması

Doğu Anadolu Bölgesinde konut satış performansı yüksekliği bakımından Malatya ilk sırayı aldı. 707 konutun satıldığı bu ili 637 konutla Elazığ, 590 konutla Erzurum, 478 konutla Van, 395 konutla Bingöl, 172 konutla Muş, 165 konutla Ağrı, 160 konutla Erzincan, 160 konutla Kars, 110 konutla Bitlis, 100 konutla Iğdır, 70 konutla Tunceli, 5 konutla Hakkari, 4 konutla Ardahan izledi.

Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2018

Türkiye’de 2018 Ocak ayında 97 bin 19 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 19 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli Konut Satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 oranında azalış göstererek 28 bin 678 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 75 ile Ardahan oldu.

Diğer Satış Türleri

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artarak 68 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 872 konut satışı ve yüzde 15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,6 oldu. Ankara 6 bin 561 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 979 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

İlk Satış

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 44 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 492 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 436 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 338 konut satışı ile İzmir izledi.

2. EL SATIŞ

İkinci el konut satışlarında 52 bin 656 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış göstererek 52 bin 656 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 844 konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,1 oldu. Ankara 6 bin 284 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 503 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara Satış

Yabancılara 2018 yılı Ocak ayında bin 742 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018’de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi.