Erzurum’da sel felaketinin bilançosu ağır oldu

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki 7 il için bugün de ‘sağanak etkili olacak’ uyarısında bulundu.

Erzurum Valiliği Afet ve Durum Yönetimi Merkezi, Erzurum’da ve iki ilçesinde yaşanan sel felaketinin bilançosunu açıkladı. Özellikle Erzurum kent merkezinde etkili olan sel felaketine maruz kalan vatandaşlar için yapılan çalışmalarda Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE), Karayolları, jandarma, polis, 112 Acil Servis ekiplerinin seferber olduğu belirtildi.

Sel felaketinin ilk gününde Erzurum kent merkezine 180 ev, 15 iş yeri, Narman ilçesinde 1 cami, 1 okul, 1 halk eğitim merkezi, 4 ev, 1 ahır ve 1 iş yeri, Karaçoban ilçesinde 2 ev, 1 ahır, 1 samanlığın hasar gördüğü belirtildi. Ekiplerin sel suları dolayısıyla mahsur kalan 100’e yakın vatandaşı da kurtardıkları kaydedildi.

Erzurum Valiliği Afet ve Durum Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Çaykara Caddesinde yolda çökme meydana gelmiş olup bir adet pikap çukura düşmüştür. Herhangi can kaybı yaşanmamıştır. Gece ESKİ ekiplerince tahrip olan su kanalı tamir edilmiş, gündüz elektrik ve doğalgaz hatları bağlandıktan sonra beton atılarak çukur kapatılacaktır. Çöken yolun yakınında bulunan iki binadaki vatandaşlar tedbirden binalardan boşaltılmış bir kısmı akrabalarının yanına bir kısmı da Öğretmen Evine yerleştirilmiştir.

Yağış nedeniyle Yoncalık Mahallesinde bir evin oturma odası göçmüştür. Çökme esnasında evde kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi can kaybı yaşanmamıştır.

Gölbaşı semtinde eve yıldırım isabet etmesi sonucu evin duvarı göçmüştür. Yıldırım çarpması esnasında evde kimsenin olmaması can kaybını önlemiştir."

Doğu Anadolu’da 7 ilde sağanak uyarısı

Erzurum’da son 24 saatte metrekareye 27,8 kilogram yağış düşerken bugün de Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye Erzurum’da 27,8, Ağrı’da 9,4, Iğdır’da 2,4 kilogram yağış düştü.

Yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yerel su baskını, yıldırım düşmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.