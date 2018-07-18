Erzurum’da teröristlere ait sığınak tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Erzurum’a bağlı Şenkaya ilçesinde devam eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz 18-26 operasyonunda 2017 yılı içerisinde eylem hazırlığı içerisindeyken etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı değerlendirilen bir sığınak tespit edildi. Şenkaya ilçesi Köroğlu Mahallesi kırsalında bulunan sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 500 gram plastik patlayıcı, 12 adet elektrikli fünye, 2 adet piknik tüpü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımız can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

Şenkaya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ediyor.