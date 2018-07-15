Erzurum’da yağmur altında demokrasi nöbeti

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum’da devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden verdiği mitingi canlı bağlantıyla izledi. Vatandaşlar yoğun yağmura rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Cumhuriyet Caddesi’nde tutulacak olan demokrasi nöbetine katıldı.

Vatandaşlara yağmurluk ve şemsiye dağıtılırken Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Erzurum’da tuttuğu demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.