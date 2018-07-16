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16 Temmuz 2018 11:30

Erzurum’dan Bosna Hersek’e gönül köprüsü

Erzurum’da aralarında şehit ve gazi çocuklarından oluşan 50 kişilik kafile 4 gün boyunca Balkanların tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

Erzurum’dan Bosna Hersek’e gönül köprüsü

16 Temmuz 2018 11:30


İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen programla daha önce il dışına çıkmamış aralarında şehit ve gazi çocuklarının bulunduğu 42 öğrenci ve 8 öğretmen Bosna- Hersek ülkesini ziyaret edecek.


Bugün yola çıkan öğrenci kafilesi 4 gün boyunca, geçmişte Osmanlı toprağı olan Bosna Hersek’in tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı bulacak. Okul öğretmenlerinin nezaretinde ülkenin sosyal, kültürel ve geleneksel yaşam tarzlarını inceleme fırsatı bulacak olan gençler, soydaş ve Müslüman kardeşlerimizle de bir araya gelecek.




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