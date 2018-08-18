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18 Ağustos 2018 17:06

Erzurumlu esnafın Süper Lig beklentisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 17 yıl sonra Spor Toto Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte Erzurum esnafı da Süper Lig için hazırlık yapıyor.

Erzurumlu esnafın Süper Lig beklentisi

18 Ağustos 2018 17:06


Tam 17 yıl sonra tekrar Süper Lig heyecanı yaşayan Erzurumspor, yarın Kazım Karabekir Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu maçla birlikle Erzurumluların uzun yıllardır süren hasreti de son bulmuş olacak.


B.B. Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte Erzurum esnafı da hareketlenmeye başladı. Beşiktaş maçı öncesi şehirde artan yoğunlukla birlikte şehrin meşhur yemekleri olan Cağ Kebabı ve Kadayıf Dolması için ilgi artıyor.


Erzurum’a gelecek olan misafirler yemeklerini yedikten sonra hediyelik eşya için ise Oltu Taşı tesbihlerini tercih ediyor.


Erzurum esnafının Süper Lig’e hazır olduğunu ifade eden Cağ Kebabı satan bir restoranın sahibi olan Muammer Tanhaş, “Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte Erzurum esnafında hareketlilik başladı. Erzurum’a gelecek olan misafirler ilk önce Cağ Kebabı ve Kadayıf Dolması soruyor. Biz de imalatımızı 2 katına çıkarttık. Beşiktaş maçıyla birlikte şehirde yoğunluk başladı. Biz de elimizden geldikçe misafirlerimizi iyi ağırlayacağız” şeklinde konuştu.




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