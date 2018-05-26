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26 Mayıs 2018 18:15

Erzurumlular ters soru soran yabancı gazetecilere tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde ters soru soran yabancı gazetecilere Erzurumlular tepki gösterdi.

Erzurumlular ters soru soran yabancı gazetecilere tepki gösterdi

26 Mayıs 2018 18:15

Danimarkalı TV ekibi ile miting alanındaki vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.


24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ilk mitingi Erzurum’da gerçekleştirdiler. İstasyon Meydanı’nda yapılan mitinge ilgi oldukça yoğundu. Danimarka’dan geldiği belirtilen TV kanalı Horisont Dr muhabir ve kameramanı ile Erzurumlular arasında yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi. Vatandaşlara Kürt nüfus ve Erdoğan ile ilgili sorular yönelten TV muhabiri ve vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.


Bu sırada muhabirin vatandaşların cevaplarının tercüme etmemesine tepki gösteren Erzurumlu basın mensubu Şahap Çakır tercümanı uyardı. Tercüman ile muhabir arasında yaşanan tartışmaya vatandaşlar da eklenince polis bölgeye gelerek yabancı TV ekibini alandan uzaklaştırdı.


Polisin yabancı TV ekibini uzaklaştırdığı sırada vatandaşlar yabancı TV ekibine tepki gösterdi. Kahrolsun İsrail ve “Türk - Kürt kardeştir” diye slogan atan vatandaşlardan bazıları TV ekibine saldırmak istedi.




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