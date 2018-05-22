Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:58

Erzurum’un ilk ekonomi gazetesi İş’te Erzurum 5 bin tirajla çıktı

Erzurum’da iş dünyasından sektörel haberleri sayfalarına taşıyan İş’te Erzurum 5 bin tirajla yayın hayatına başladı.

Erzurum’un ilk ekonomi gazetesi İş’te Erzurum 5 bin tirajla çıktı

22 Mayıs 2018 14:58

Erzurum medyasının sevilen genç isimleri Ramazan Karataş ve Ömer Karataş’ın birlikteliği ile 24 sayfa tamamı renkli sektörel içeriği ile ilk sayısı çıktı.


Kısa bir süre önce yenierzurumhaber.com adlı internet haber yayını yapan genç gazeteciler İş’te Erzurum’un ilk sayısı ile okurların karşısına çıktı.


Erzurum ekonomisinin nabzını tutacağız


“Sektörü bizden takip edin” sloganı ile yola çıkan gazete her ay düzenli olarak aylık yayımlanacak.


Erzurum’da iş dünyasından sektörel haberlerin yanı sıra Erzurum ekonomisi ile ilgili haber ve röportajların yer aldığı gazete Erzurum şehir merkezi başta olmak üzere,Üniversite , Yenişehir,Yıldızkent ,Kayakyolu, Dadaşkent, Şükrüpaşa ,Hilalkent, Sanayi ,Organize Sanayi, Esnaf Odaları ve Hastanelere dağıtılıyor.


İş’te Erzurum adlı gazetenin yayına çıkması ile ilgi açıklamalarda bulunan Ramazan Karataş, “Şehrimize hizmet için ekonomi gazetesi çıkarmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bir ay önce yenierzurumhaber.com ile internet yayınımıza başlamıştık. Bugün ise yazılı medyada yer alacağımız aylık ekonomi gazetemizi çıkardık, hamdolsun.


Erzurum ekonomisine katma değer sağlayan firmaların her sektörden markaları sayfalarımıza taşıyacağız. Yaptığımız haberlerle firmalar kendilerini sektörlerinde daha yakından tanıtma imkanı bulacak ve hedef kitlelerine daha çabuk uluşma fırsatı elde edecekler. Gazetemiz ile ilgili okurlarımızın önerilerin dikkate alacağız. İşini iyi yapma düsturuna inanıyoruz. Doğru ve düzenli çalışmanın daha güzel günler sağlayacağı kanaatindeyiz.


Şimdilik aylık olarak yayınlayacağımız gazetemiz ilerleyen dönemlerde haftalık olarak yayınlar hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
19
°
C
  • Çarşamba
    19°C
  • Perşembe
    19°C
  • Cuma
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç