Erzurum’un ilk ekonomi gazetesi İş’te Erzurum 5 bin tirajla çıktı

Erzurum medyasının sevilen genç isimleri Ramazan Karataş ve Ömer Karataş’ın birlikteliği ile 24 sayfa tamamı renkli sektörel içeriği ile ilk sayısı çıktı.

Kısa bir süre önce yenierzurumhaber.com adlı internet haber yayını yapan genç gazeteciler İş’te Erzurum’un ilk sayısı ile okurların karşısına çıktı.

Erzurum ekonomisinin nabzını tutacağız

“Sektörü bizden takip edin” sloganı ile yola çıkan gazete her ay düzenli olarak aylık yayımlanacak.

Erzurum’da iş dünyasından sektörel haberlerin yanı sıra Erzurum ekonomisi ile ilgili haber ve röportajların yer aldığı gazete Erzurum şehir merkezi başta olmak üzere,Üniversite , Yenişehir,Yıldızkent ,Kayakyolu, Dadaşkent, Şükrüpaşa ,Hilalkent, Sanayi ,Organize Sanayi, Esnaf Odaları ve Hastanelere dağıtılıyor.

İş’te Erzurum adlı gazetenin yayına çıkması ile ilgi açıklamalarda bulunan Ramazan Karataş, “Şehrimize hizmet için ekonomi gazetesi çıkarmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bir ay önce yenierzurumhaber.com ile internet yayınımıza başlamıştık. Bugün ise yazılı medyada yer alacağımız aylık ekonomi gazetemizi çıkardık, hamdolsun.

Erzurum ekonomisine katma değer sağlayan firmaların her sektörden markaları sayfalarımıza taşıyacağız. Yaptığımız haberlerle firmalar kendilerini sektörlerinde daha yakından tanıtma imkanı bulacak ve hedef kitlelerine daha çabuk uluşma fırsatı elde edecekler. Gazetemiz ile ilgili okurlarımızın önerilerin dikkate alacağız. İşini iyi yapma düsturuna inanıyoruz. Doğru ve düzenli çalışmanın daha güzel günler sağlayacağı kanaatindeyiz.

Şimdilik aylık olarak yayınlayacağımız gazetemiz ilerleyen dönemlerde haftalık olarak yayınlar hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.