ESOB Başkanı Fırat: “Bir kez daha lanetliyoruz”

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan FETÖ/PDY üyesi bir grubun 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde ESOB Başkanı Rasim Fırat bir mesaj yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tarihte görülmemiş bir saldırıya ve ülkenin işgal girişimine maruz kaldığını anımsatan Başkan Fırat, ihanet çetesinin halkın dirayeti karşısında tutunamadığını vurguladı. İhanet gecesinde Erzurumluların da bir anda kenetlenerek sokağa döküldüğünü ifade eden Başkan Fırat, “Türkiye genelinde hain darbe girişimine ilk karşı çıkanlar hiç kuşkusuz halkımızla birlikte Ahilik teşkilatımızın üyeleri olmuştur. Bakkalı, taksicisi, büfecisi olmak üzere bir çok meslek dalından ülke genelinde 51 meslek mensubumuzu şehit verdik. Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Unutulmamalı ki en büyük güç milli iradedir" dedi.

İLELEBET VAROLACAĞIZ

“O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Başkan Rasim Fırat, şöyle devam etti. “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve beraberliğini, milletimizin hür iradesi ile seçilmiş Hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016’daki bu kalkışmayı ve devletimizi işgal girişimini ikinci yıldönümünde bir kez daha kınıyor ve bu vatan hainlerini lanetliyoruz. Her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır.”