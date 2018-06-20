Essa grup yarım asırlık birikimiyle dünya devi olma yolunda ilerliyor

yılını tamamlayan Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, 2020 yıl sonu hedefinin, dünya saat sektöründe Türkiye’nin adını Dünya’ya en iyi şekilde duyurmak olduğunu kaydetti.

Uzun yıllardır hem üretimini hem de dağıtımını yaptığı Daniel Klein ve Bigotti markalarına 3 yıl önce dünyaca ünlü Fransız markası Feelook’u da ekleyen Essa Grup, ünlü İtalyan markası Sergio Tacchini saat ve Amerika’nın güçlü markalarından Santa Barbara Polo & Racquet Club saat ve gözlüklerinin de tüm dünya lisansörlüğünü üstlenerek sektöründe dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tüm modeller Essa Grup bayileri dışında ayrıca tiktak.com.tr adresinden de satılıyor.

Türkiye ve Hong Kong merkezli 3 ofisi ile Dünya’da 60 ülkedeki distribütörüne hizmet veren Essa Grup, bu yıl sonuna kadar Türkiye ve Dünya’ya 2,5 milyon kol saati ve yaklaşık 1 milyon adet gözlük satmayı hedefliyor. 60 farklı ülkede Türkiye’yi temsil etmekten duydukları gurur ve mutluluğu paylaşan Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik; " yıl mutluluğumuzu yaşadığımız bu önemli günde geriye dönüp baktığımızda tüm ekibimiz ve tecrübelerimizle birlikte güzel işlere ve birbirinden anlamlı başarılara imza attık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve Essa Grup’u dünya saat sektörüne üreten ve rekabet eden bir Türk firması olarak tanıtmak.” dedi.

Ercan Çevik satışlarda daha çok erkeklerin öne çıktığını kaydederek “saat erkekler için en önemli aksesuar. Biz Essa Grup olarak ar-ge çalışmalarımızı Türkiye, Hong Kong ve İsviçre’de dünyaca ünlü tasarımcılarla yapıyoruz“ dedi.

“Yaz Aylarının Gözdesi Freelook”

Ercan Çevik, ayrıca yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde Freelook saatlerinin çok ilgi gördüğünü belirterek, “Freelook marka saatlerimiz şık, modaya yön veren, yaşamayı seven, zarif, stiliyle büyüleyen koleksiyonlara sahip ve yüksek kalite standartlarda üretilmektedir. Taşlı modelleri orijinal sertifikalı Swarovski elementler kullanılarak hazırlanmaktadır.” şeklinde konuştu.