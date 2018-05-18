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18 Mayıs 2018 10:21

Fenomen olmak için trafiği tehlikeye düşüren sürücü adliyeye sevk edildi

Erzurum’da fenomen olmak için ayağıyla otomobil kullanırken yanındaki meyve tabağından meyve yiyen ve bu görüntüyü sosyal medyada paylaşan sürücü, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Fenomen olmak için trafiği tehlikeye düşüren sürücü adliyeye sevk edildi

18 Mayıs 2018 10:21


Ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen Kadir Erdoğan, bu anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler izleyenlerin tepkisine neden olurken, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. İş yerinde polis tarafından gözaltına alınan Kadir Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erdoğan’ın ehliyetine el koyulurken, hakkında ’genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kadir Erdoğan bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.




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