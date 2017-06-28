Forum Erzurum’dan Oyun Bahçesi’ne davet

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, Oyun Bahçesi etkinliğiyle 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocukları birbirinden keyifli atölyeler, şovlar, tiyatro oyunları ve turnuvalarla buluşturacak.

Oyun Bahçesi etkinliği kapsamında çocuklar çeşitli atölyelerde eğlenirken öğrenecek, tiyatro oyunları, renkli şovlar ve turnuvalarla da keyifli zaman geçirecek.

Forum Erzurum’un 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocuklar için yapacağı etkinliklerin takvimi ise şöyle:

5 Temmuz Çarşamba

Türk Bayrağı Yapım Atölyesi, Mutluluk Bahçesi Doğaçlama Tiyatro ve Baloncuk Şov

14.30-18.30 saatleri arası

6 Temmuz Perşembe

Cup Cake Atölyesi, Sosis Balon, Yüz Boyama

14.30-18.30 saatleri arası

7 Temmuz Cuma

Tespih Atölyesi, XBox Turnuvası

14.30-18.30 saatleri arası

8 Temmuz Cumartesi

Kukla Şov, Kukla Atölyesi

14.30-18.30 saatleri arası

9 Temmuz Pazar

Sihirbaz, Sihir Atölyesi, Jonglör

14.30-18.30 saatleri arası