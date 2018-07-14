Genel Müdürün boks sevdası

Boks Milli Takım Baş antrenörü Gürkan Sönmez ve Milli Antrenör Erol Çavuşoğlu ile tanıştıktan sonra boks yapmaya karar veren Süer, “Gençlik yıllarımda uzun zaman futbol oynadım. Eğitim ve iş dünyası derken ister istemez spora belli bir süre ara vermek zorunda kaldım. İş dünyasının girdabına katılanlar görülüyor ki, kariyer olarak belli yerlere gelebiliyorsunuz, iş dünyasında önemli fırsatlar elinize geçebiliyor, ama görülüyor ki gerçekten hayatımızın en önemlisi olan sağlık konusunda kendimizi maalesef geri plana itiyoruz. İş dünyasına girmiş olmamızdan dolayı sporu ne acıdır ki unutmuş bulunuyoruz. Bundan iki yıl önce Türkiye’nin en büyük beşinci projesi için Erzurum’a geldim. Burada çok değerli hocalarımla tanıştım. Boks Milli Takım hocalarımla tanıştım. Bana dediler ki bu kadar başarılısın hocam neden sağlığını ihmal ediyorsun diye bana söylendiler, bizim sporcularımız var sizde onlarla birlikte spor yap, bende onları kırmadım ve spora başlamış oldum. Er azından bunu sağlık için yap diye bana söylediler. İş dünyasından sıyrılıp kendime zaman ayırdım ve spora başladım. Hiç olmazsa haftada iki gün spor yapmak iyi olur denildi ve bende spor yapmaya başladım. Gerçekten yaşları 8-9 ile 23-25 yaş grupları arasındaki çocuklar büyük bir özveri ile spor yapıyorlar bende yaparım dedim ve aralarına girdim. Gençlerin o emek vererek spor yapmaları beni gerçekten kamçıladı. İş dünyasındakilere sesleniyorum birincisi kendi sağlıkları için sporu ihmal etmesinler. Boks inanılmaz bir stres atma aracı. İkinci boyutu ise iş dünyasında birçok sponsorluk yapılıyor bende bu çocuklara neden yardımcı olmayayım dedim. Milli takım sporcularımı maddi ve manevi konuda yardım yapıyorum. O çocukların emeklerine karşılık bizlerde taşın altına elimizi sokmamız lazım. Bu hocalar kendi imkanları ile o çocuklara emek vermeye çalışıyorlar. O çocuklar uyuşturucu veya kötü alışkanlıklara gitmesinler diye sahipleniliyor. Özel sektör olarak biz bize düşen görev en iyi şekilde yapmalıyız” diye konuştu.

Boks Milli Takım Baş Antrenörü Gürkan Sönmez ise “Aydoğan bey ile tanışmamız ve spora olan yatkınlığını fark ettik. İçindeki o azmi keşfedip birlikte birbirimize yardımcı olduk. Aydoğan beyin salona gelmesi ile diğer sporcular arasında da bir enerji oluştu. Her alanda bizlere destek oluyor. Bizlerin arasına gelmesinden dolayı şahsım ve sporcularım adına kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Boks Antrenörü Erol Çavuşoğlu ise “Aydoğan beyin bizlerin arasında olmasından son derece keyif alıyoruz. Demek ki bir CİO ve iş adamı da yeri geldiği zaman spor yapabiliyormuş. Yeter ki kendilerine zaman ayırılsın. Spor her yaşta yapılabilir. Yeter ki içinizde o enerji ve azim olsun gerisi gelir. Aynı zamanda zeki insan olması spora da yansıyor. Hatta müsabakalara çıkacak derecede kendini yetiştirdi” dedi.