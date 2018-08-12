Grup İmera festivale damgasını vurdu

Karadeniz müziğinin güçlü ekibi için Erzurum’dan Ilıca’ya yapılan ring seferleri ile Erzurum adeta Ilıca’ya aktı. Gurup müziğinde ekol olan en çok dinlenilen Vazgeçtim, Bitmeyen Sevda ve Emri Olur parçalarıyla bilinen Grup İmera, saat 20.00’da sahne aldığı Ilıca Orhan Tavlı Stadında Erzurumluları coşturdu. Merve Yavuz ve Hüseyin Ulusan’ın solistliğini yaptığı İmera grubu Karadeniz müziği ile Erzurumluları adeta mest etti. Başkan Orhan, tarafından İmera grubuna katılımlarından dolayı plaket verildi. 6 kişilik gruptan oluşan Grup İmera 2015 yılında ilk kliplerini çıkarmış sonrasında yazılı ve görsel basının dikkatini çekmişti. Unutulmuş ya da bilinmeyen Karadeniz müziklerini yayınlayıp herkese duyurmak için "Her gün bir hikaye Karadeniz’de" düşüncesi ile yola çıktıkları bu süreçte grubun solistlerinden Merve Yavuz ise İmera’nın çok yakında halkla buluşacağını söyledi. Gece geç saatlere kadar süren konser öncesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına görseller izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda 5 yaşındaki küçük çocuğun İstiklal marşının 10 kıtasını ezbere okuması ve sonrasında Türk bayrağına sarılarak öpmesi büyük alkış aldı.

SOSYAL MEDYA’DAN CANLI YAYINLANDI

Aziziye Belediyesi 3. Çermik Festivali’nde Erzurum’da bir ilke daha imza atarak Facebook’dan organizasyonları canlı yayınladı. Dünya’da biranda yüzbinlere ulaşan yayınlar Çermik Festivalinin amacına ulaşmasını sağladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, canlı yayın çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyerek bundan sonraki organizasyonlarda daha da gelişmiş tekniklerle Ilıca’nın termal turizmde ki tanıtımının artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

ÇOCUKLAR ŞEN OLDU

Çermik Festivalinin dün yapılan etkinliklerinde sabah erken saatlerde çocuklara uçurtmalar dağıtılarak uçurtma yarışması düzenlendi. Ilıca Orhan Tavlı stadını dolduran yüzlerce çocuk uçurtmalarını en yükseğe kadar uçurmak için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan statta organizasyon sonrasında Başkan Orhan, dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi.

ÇUVAL VE YUMURTA TAŞIMA YARIŞLARI

Çocuklar için şüphesiz en heyecan verici yarışmalardan biride çuval ve yumurta taşıma yarışları oldu. Ağızlarında taşıdıkları kaşıklara konan yumurtalarını düşürmeden karşı tarafa kadar yürüme becerisi gösterenler dereceye girme şansı yakaladı. Ayrıca çuval yarışlarında da girdikleri çuvallarla zıplamak suretiyle çocukların gayret göstererek bitiş noktasına gelme çabalarında güzel anlar yaşandı. Birçok geleneksel oyunlar ve gösterilerin tadına varan çocuklar akşam saatlerine kadar doyasıya eğlendiler.

BUZAĞI YARIŞMALARI İLGİ GÖRDÜ

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği’nin katkıları ile organize edilen Buzağı yarışmalarında da birbirinde güzel ve şirin buzağılar birbirleriyle yarıştı. Juri üyelerinin oy vererek belirlediği dereceye giren buzağılara Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.