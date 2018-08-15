Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 11:31

Hızlı kilo alıp vermek cildi çatlatıyor

Dr.

Hızlı kilo alıp vermek cildi çatlatıyor

15 Ağustos 2018 11:31

Fulya Tezel, hızlı kilo alıp vermenin cildi çatlattığını söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Cildin doğal yapısında bulunan ve esnemelere olanak sağlayan elastin hasar gördüğünde çatlaklarla karşı karşıya kalınır. Hasar gören elastin yapı ‘stria’ adı verilen cilt deformasyonlarını meydana getirir. Toplum olarak cilt çatlağı adı verilen bu sorunun genel nedeninin kişilerin kilo alması, genişleyen bünyenin mevcut bedene sığmaması olarak algılarız, ancak cilt çatlaklarının altında yatan asıl sebep hormonal değişikliklerdir. Kilo alıp verme ya da hamilelik gibi durumlar karşısında oluşan hormon değişikliklerine bağlı olarak cilt çatlakları meydana gelebilir ve bunlarla başa çıkmanın en sağlıklı yolu güvenilir bir merkezde çatlak tedavisi yaptırmak olacaktır. Cilt çatlakları erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Bunu temel nedeni olarak, yapılan araştırmalarda kadınların yüksek hormon seviyelerinden kaynaklandığı belirtilmektedir” dedi.


İnsan vücudunda görülen çatlakların ilk olarak vücutta mor ve kırmızı olarak görülmekte olduğunu ifade eden Tezel, “Son derece kaşıntılı bir yapıya sahip olan çatlak ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus, insanların bilinçsiz olarak kaşıntı bölgelerine uygulama yapmalarıdır. Bilinçsiz olarak yapılan uygulamalar insan sağlığını tehdit ettiği gibi, çatlak bölgesinde önemli sorunlara neden olabilmektedir. Çatlak tedavisi bilindiği gibi zor bir tedavidir ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Mezoterapi, PRP ve dermaroller tedavi seçeneklerindendir. Son zamanlarda fraksiyonel karbondioksit lazer yüz güldürücü sonuçlar nedeni ile kozmetik dermatoloji pratiğine girmiştir. Eski veya yeni tüm çatlak tedavisinde kullanılabilir. Özellikle basen ve bacak çatlaklarında çok başarılıdır. Karın çatlakları için birden fazla seans gerekebilir. Çatlakların şiddetine ve cildin yapısına bağlı olarak seans sayısı değişir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç