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21 Mayıs 2018 11:01

Horasan’da ev yangını

Erzurum’un Horasan İlçesi’nde kullanılmadığı öğrenilen bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Horasan’da ev yangını

21 Mayıs 2018 11:01


Yangın, sabah saatlerinde Horasan Esentepe Mahallesinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıktı.


Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri çevreye sıçramadan uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan itfaiye yangını söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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