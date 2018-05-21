Horasan’da ev yangını

Yangın, sabah saatlerinde Horasan Esentepe Mahallesinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri çevreye sıçramadan uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan itfaiye yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.