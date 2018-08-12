Horasan’da mal paylaşımı kavgasında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Mal paylaşımı kavgasında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Olay, 9 Mart günü saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İlhami Yılmaz, kereste sattığı iş yerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz’ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz’ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu, torunu ve eniştesiyle birlikte olay yerine gitti. 7 kişinin üzerine geldiğini gören İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırdı.

Olayda, Hacı Mehmet Yılmaz (66), oğulları Ömer (41), Adem (34), İbrahim (30) ve Bahattin Yılmaz (27) olay yerinde öldü. Hacı Mehmet Yılmaz’ın torunu Ahmet Can Yılmaz ve kızının eşi olan Sadettin Bahar ise yaralandı. Ahmet Can Yılmaz taburcu edilirken, durumu ağır olan ve yoğun bakımda tutulan 3 çocuk babası Sadettin Bahar hayatını kaybetti.

Bahar, Horasan ilçesinde defnedilecek.