Horasan’da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Erzurum Horasan Karayolu Kadıcelal köyü yol ayrımında meydana geldi. Erzurum yönünden Horasan ilçesine doğru seyir halinde olan 34 JL 8851 plakalı Sefa K., yönetimindeki otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelip sola dönüş yapmak isteyen traktör ile çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönüşürken, buğday yüklü traktörün ise römorku yerinde çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan toplam 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.