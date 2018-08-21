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21 Ağustos 2018 10:30

Horasan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Horasan’da trafik kazası: 8 yaralı

21 Ağustos 2018 10:30


Kaza, Erzurum Horasan Karayolu Kadıcelal köyü yol ayrımında meydana geldi. Erzurum yönünden Horasan ilçesine doğru seyir halinde olan 34 JL 8851 plakalı Sefa K., yönetimindeki otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelip sola dönüş yapmak isteyen traktör ile çarpıştı.


Kazada otomobil hurdaya dönüşürken, buğday yüklü traktörün ise römorku yerinde çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan toplam 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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