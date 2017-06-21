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21 Haziran 2017 10:57

İbrahimov 7. yıldönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı

Palandöken Gelişim Derneği tarafından Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının milli kahramanı Mübariz İbrahimov’un şehadetinin 7.

İbrahimov 7. yıldönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı

21 Haziran 2017 10:57

yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.


Programa konuşmacı olarak katılan Abidin Zeynel Turgutoğlu, Mübariz İbrahimov’un hayatını ve gösterdiği kahramanlığı anlattı.


Konuşmasında, Azerbaycan Türk’ü bir yiğit Mübariz İbrahimov yıllarca ermeni zulmünü yaşamış bir milletin evladı olan Mübariz ardında ’Vatan Sağolsun’ yazılı bir mektup bırakarak tek başına iki ordu arasındaki 1 kilometrelik mayın döşenmiş cephe hattını geçerek düşman birliklerinin yerleştiği tarafa geçtiğini belirten Abidin Zeynel Turgutoğlu, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin beklemediği anda çok sayıda asker ve subayı ( Ermenistan kayıtlarında bile 45 kişi) öldürdü. Daha sonra Ermeni askerlerin kendi silahlarını kullanarak 5 saat boyunca çatışırken sabah saatlerinde toprağa düştü. Tıpkı Çin zulmüne direnen bir avuç Türk ve Kürşad gibi; Mübariz İbrahimov Türk Dünyası için Milli bir kahraman” dedi.


Anma etkinliğine katılan çok sayıdaki dinleyicinin büyük bir kısmını Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri oluşturdu.




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