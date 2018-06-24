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24 Haziran 2018 12:42

İl Başkanı Öz: “Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için Erzurumlular sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gidiyor.

İl Başkanı Öz: “Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası”

24 Haziran 2018 12:42


Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de Erzurum Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu’nda 1127 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “24 Haziran milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası. Vatandaşlar sükunet içinde oylarını kullanıyorlar. Her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Milletçe birlik ve beraberlik içinde hür irademizle oyumuzu kullanıyoruz, hayırlı olsun” dedi.




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