Ilıca’da festival coşkusu

Aziziye Caddesi’nden Orhan Tavlı stadına kadar süren kortej sonrasında başlatılan etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Festivalin ilk gününde kortej yürüyüşü yapıldı, sporcular ve mehteran takımı gösteri sundu, konserler verildi. Kortej yürüyüşüne AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile vatandaşlar katıldı.

FESTİVAL GELENEKSEL HALE GELDİ

Bu yıl üçüncüsü tertip edilen Ilıca Çermik Festivali önümüzdeki yıldan itibaren geleneksel hale getirilmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile bundan sonraki yıllarda yapılması planlanan Çermik Festivalinin ilçenin termal turizm alanındaki tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, büyük potansiyel arz eden ve Erzurum’un kış turizminden sonraki en büyük getirisi olduğunu düşündükleri termal turizmin dünya genelinde tanıtımını hedeflediklerini söyledi. Yüzlerce yıllık bir geçmişi ile Erzurum’un en eski yerleşim merkezlerinden olan Ilıca’nın yatırım yapılabilir bir konumda olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, “Turizm sektöründe adını duyurmuş Erzurum’da bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de termal turizmi ön plana çıkarmaktır. Bu anlamda termal tesislerimiz de 5 yıldızlı otel konforunu aratmaksızın bütün müşterilerimize konaklamalı olarak hizmet vermektedir. Festivalimizdeki en önemli amaçlarımızdan biri Erzurum denince akla gelen kış turizminin yanında termal potansiyelin de olduğunu göstermek ve bunu ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır. Bu anlamda Ilıca başta olmak üzere Erzurum’un çeşitli noktalarında termal potansiyel bulunmaktadır." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Ilıca’da kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük mesafeler alındığını yeni imar alanları ile birlikte Ilıca’nın cazibesinin daha da artırıldığına vurgu yapan Başkan Orhan, Ilıca merkezde bitirilen konutların ve işyerlerinin teslim aşamasında olduğunu en kısa sürede bunun gerçekleşeceğini anlattı. Ilıca’nın son yıllarda çehresini değiştirecek projelere imza atıldığını söyleyen Başkan Orhan, “Ilıca halkı her şeyin en iyisine layık. Onlara yaşanabilir alanlar oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız bıraktığımız yerden devam edecek ve yeni imar alanları ile büyük değişimler yaşanmasını amaçlıyoruz. Termal turizmde yeni yatırımlar bekliyoruz” diye konuştu.

SEKMEN; ERZURUM’UN GELİŞİMİNİ VE TANITIMINI MİSYON EDİNDİK

Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında Erzurum’un yatırımlardan hak ettiği payı alabilmesi için yerel yönetimler olarak büyük çabalar harcadıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal belediyecilik alanında da AK Partili belediyeler olarak örnek olduklarını anlattı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın bu anlamda büyük mesafeler kat ettiğini söyleyen Başkan Sekmen, “İnsanların hayrına ve menfaatine, insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmesi vesile ile yapılacak her organizasyon insanlara yapılan en güzel hizmettir. 7’den 70’e insanlarımız burada toplanmış, eğlenmenin heyecanı içerisindedir.” dedi.

AYDEMİR; BAŞKAN ORHAN AZİZİYE İÇİN BİR KAZANIMDIR

Konuşmasına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a övgülerle başlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Başkan Orhan’ın Türkiye’nin en genç belediye başkanı olduğunu hatırlatarak bu netice ile sürekli koşan ve gayret gösteren bir başkanın Aziziye’ye avantajlar sağladığını anlattı. Erzurum’un her alanda olduğu gibi sosyal etkinliklerde de zirvelere koştuğunu belirten Aydemir, "Erzurum gıpta ile takip edilen bir il pozisyonunu aldı. Bunu yerel yönetimler yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. İnşallah bu etkinlikler kardeşliğimize, birliğimize, bütünlüğümüze çok daha sağlam bir hal aldırsın." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Kolpa konseri ile devam edildi. Orhan Tavlı Stadında üç gün sürecek olan etkinlikler Pazar günü Erzurum ses sanatçısı Didem Dilara Duman’ın konseri ve havai fişek gösterileri ile sona erecek.