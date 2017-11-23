Doğu Anadolu kar yağışına teslim oldu. Bölgede kar ve tipi dolayısıyla bine yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum, Bingöl, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan’da, karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri yoğun çalışmalar ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışırken kar yağışı da aralıklı olarak devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Erzurum kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Bazı işyeri sahipleri de sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokaklarda yürüyerek okullarına gitmeye çalıştı. İşyerlerine özel araçları ile gidenler ise ilk olarak otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yol açabileceği buzlanma ve don, ulaşımda aksama, görüş uzaklığında azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve olunması gerektiğini açıkladı.

Öte yandan karın tadını çocuklar çıkardı. Kızak kayıp kartopu oynayan çocuklar soğuk havaya aldırış etmedi.