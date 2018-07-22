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22 Temmuz 2018 19:26

Karataş’tan 23 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum kongresinin 99.

Karataş’tan 23 Temmuz mesajı

22 Temmuz 2018 19:26

yıldönümünü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


MHP İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Erzurum kongresi “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ve kararlılığıyla, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdıran destansı bir mücadelenin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’dan başlattıkları kutlu yürüyüş Erzurum’da inanç ve imanla omuzlanmıştır.Milli mücadele döneminde Anadolu’da işgalcilere karşı halkı örgütlemek amacıyla Erzurum Kongresi’ni toplamak üzere şehrimize gelen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dadaşlar ile Palandöken Dağı eteklerinde bir araya gelmiş ve milli mücadele hareketini başlatmıştır. Erzurum’da bayraklaşan bu milli hareket kısa bir süre içerisinde tüm vatan sathına yayılmıştır. Milletimizin istikbaline ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyal mihraklara karşı İstiklal mücadelesi başlamış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılığa bürünmüştür. Türk milleti, bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve dünyanın tek başarılı İstiklal savaşını şanına yaraşır bir şekilde tamamlayarak, Anadolu coğrafyasının ebediyete kadar Türk’ün hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın Aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına, vatanımız uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, Şanlı vatanımız uğruna ve şerefli milletimizin geleceği için kahramanca savaşmış bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”




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