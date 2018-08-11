Kent Konseyi Engelliler Meclisi çalışmalarıyla göz dolduruyor

Yaptıkları projeler, etkinlikler ve ortak akılla engellilerin sorunlarının çözülmesi, yetkilere iletilmesi ile dur durak bilmeyen Engelliler Meclisi bünyesinde bulunan üyelerin siyaseti, sivil toplum örgütlerinin yapısını iyi bilmesi, kardeşlik bağlarının sımsıkı olması ve aktivistlik özellikleri ile muhteşemden öte efsane bir meclis halini aldı.

Tebriz Kapı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi “Proje, Etkinlik, yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi ve istişare toplantısına” Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve 27 kişilik Engelli Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizle yaptığımız ve yapacağımız proje ve etkinlikleri değerlendirmek, yeni stratejik hedeflerimize ulaşmak amacıyla yenilikçi fikirlerimizi beyin fırtınası ile ortaya çıkarmak için burada toplanmış bulunmaktayız” dedi. Keleşoğlu, yaklaşık bir buçuk yıldır kardeşlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Engelliler Meclisimiz ile Engelleri Birlikte Aşalım Projesini, iştirakçı olarak Fiat Engelsiz Hareket Projesini, Görme Engelliler İçin Sesli Trafik Işıkları Projesi, Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilere Diş Taraması, Semineri ve Diş Bakım Malzemeleri Dağıtım Projesini başarı ile gerçekleştirme sevincine ulaştık. Araştırma çalışması olarak ta bilimsel etik kurallarına uygun ,özgün bir yerel çalışma olan Erzurum’daki engellerin sorun , sıkıntı,çözüm önerileri,yerel olarak şehrimizdeki engelli istatistiklerini araştırmak amacıyla 7 hafta süren "Erzurum Kent Konseyi 1.Yerel Engelliler Şurasını" düzenledik.Bilimsel çalışmamızla Erzurum’un ilk engelli araştırma raporunu hazırlayıp,şehrimize kazandırdık.Bu raporu yakın bir zamanda yetkililere sunacağız”

Konuşmasında devam eden Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Daima milli bir duruş sergilen Engelliler Meclisimiz yeri geldi Mazlum Coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz ile ilgili etkinlileri katılıp tarafına belli edip destek verdi,yeri geldi Zeytin Dalı Hareketine Destek amacıyla “Can’a Kan Oluyoruz Kan Bağışı Kampanyası düzenleyip kahraman askerimize kanlarını gönderdi, yeri geldi "Afrin Harekatına Destek, Şehit yakını, Gaziler ve Engellilerle Söyleşi Programı"düzenledi, yeri geldi meclisimiz, Afrin’deki kahramanlarımıza manevi destek için kilometrelerce uzakta Aziziye Tabyalarına tekerlekli sandalyeler ve bastonlar ile yürüdü. Koordinatör Abdullah Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin askerlik özlemini gidermek için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Temsili Askerlik Programlarını da düzenledik.2018 de Büyükşehir Belediyemiz ile maddi imkanları kısıtlı olan engelli kardeşlerimiz için EKPSS kursları da açtık.Hükümetimiz çalışması olan tarihte ilk kez bu yıl hayata geçiren Seyyar Sandık Uygulaması için yerel olarak çalışmalar yaparak şehrimizdeki engelli kardeşlerimizi konu hakkında bilgilendirdik.Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Engelli Sporcumuzu iki kez altınla ödüllendirdik.15 Temmuz Destanına hiçbir zaman duyarsız kalmayıp Engelliler Meclisi olarak yaptığımız etkinlikler ve programlarımızla kahramanlarımız ve ailelerine manevi destekler verdik.Büyükşehir Belediyemiz ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasına özel mükemmel programlar organize ettik.Meclisimizdeki Engelli kardeşlerimizin liderliğinde gerçekleşen Engelliler yararına yönelik kermeslerde aktif roller aldık.Şuan ise Şehrimizin Engelliler açısından sosyal sorunu olan “Engelli Yaşam Merkezini” katıldığımız her platformlar da dile getirip bu sosyal eksikliğin ortak akılla çözüme kavuşmasının mücadelesi içerinde bulunmaktayız.Bunlardan başka yenilikçi birçok etkinlik ve projeler ile yolumuza devam edip engelliler için yaşanabilir bir Erzurum hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan istişareler,değerlendirmeler, yenilikçi fikirler, dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

Bünyesinde bulunan aktif, mücadeleci, azimli, cesur, deneyimli 37 kişilik ekiple yenilenen, belirlediği stratejilere uzanan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi kelimenin tam anlamı ile Muhteşemden öte Efsane bir meclis olduğunu her alanda ispatlamaya devam ediyor. Engelliler Meclisinin geçen sezonda olduğu gibi başarılı çalışmaları ile bu sezona da damga vurması bekleniyor.