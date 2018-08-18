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18 Ağustos 2018 14:57

Kuaförlerde bayram yoğunluğu

Erzurum’da vatandaşlar bayrama kısa bir zaman kala alışverişlerini ve tatlı hazırlıklarını yaparken, kimileri de kişisel bakımlarını yaptırmayı ihmal etmiyor.

Kuaförlerde bayram yoğunluğu

18 Ağustos 2018 14:57


Milyonlarca insanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı öncesinde erkekler saç ve sakal bakımına özen gösteriyor.


Mübarek Kurban Bayramına yaklaşırken yoğunluk yaşayan kuaför ve berberler, müşterilerini bayrama en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz çalışıyor.


Erzurum’un Horasan ilçesinde erkek kuaförü işletmecisi Enes Durgun, bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyledi.


Durgun, “Her bayram olduğu gibi yine yoğunuz. Çünkü insanlar bayrama ve tatile daha bakımlı girmek istiyorlar. Hem yazın hem bayramın gelmesiyle beraber saçlar ön plana çıktı. Daha çok çalışmalarımız saç bakımı üzerinde yoğun oluyor” dedi.


Hazırlıklarını son günlere bırakan müşteriler sebebiyle en yoğun günlerinin Arefe günü olduğunu ifade eden Durgun Bayram yoğunluğu ile işlerin iyiye gittiğini aktardı.




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