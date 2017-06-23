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23 Haziran 2017 19:21

Mehmetçik Vakfı mevlit okuttu

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından; Genel Müdürlük ve Temsilciliklerin bulunduğu illerde mevlit okutuldu.

Mehmetçik Vakfı mevlit okuttu

23 Haziran 2017 19:21

Bu kapsamda Erzurum’da Lalapaşa Camisi’nde Aziz Şehitlerimiz için okunan mevlit yoğun ilgi gördü.


Konuyla ilgili açıklama yapan TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı şunları söyledi:


“Vatanımızın bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz, merhum gazilerimiz ile bağışçılarımızdan merhum olanlar için; TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa’da mevlit okutuldu. Bu kapsamda Erzurum’da Lala Mustafa Paşa Camii’nde Cuma Namazı öncesi okutulan mevlide şehit ailelerimiz, gazilerimiz, bağışçılarımız ve Erzurumlu hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Mevlidimizi okuyan değerli mevlithanlarımız ile mevlidimize iştirak eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle çok değerli hemşehrilerimizin yaklaşan bayramlarını şimdiden kutluyor, Aziz Şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ile bağışçılarımıza Allahtan rahmet, şehitlerimizin geride kalan ailelerine, hayatta olan gazilerimiz ile bağışçılarımıza sağlık ve esenlikler diliyor, Ramazan Bayramlarını içtenlikle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”




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