MHP adayı kılıç Oltu’da seçmenle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Adayı İnşaat Mühendisi Serhat Kılıç yaklaşan seçimler öncesi seçmenlerle olan diyaloğunu sıklaştırdı. Yağmur çamur demeden seçim gezilerini sürdüren Kılıç, vatandaşın da büyük teveccühü ile karşılaşıyor.

Son olarak Oltu’ya bağlı 20 mahalleye çıkarma yapan Serhat Kılıç, kimi mahallelerde seçmenle bayramlaşırken, kimi mahallelerde ise şenlik coşkusuna ortak oldu. Vatandaş Cumhur İttifakı’na tam destek verirken, meclis oylamasında ise seçimini MHP’den yana kullanacakları konusunda hemfikir.

Seçmenin dua ve desteklerini talep eden Kılıç, “Seçim çalışmaları kapsamında bizlerde Oltu ilçesine bağlı mahallelerdeydik. Köylere ait şenliğe ve yaklaşık 20 mahalleye giderek seçmenimize ulaştık. Dualarını ve desteklerini talep ettik, güzel düşüncelerle yanlarından ayrıldık. Çalışma azmimiz her geçen gün artarken, zamanımızda aynı oranda azalıyor. Rabbim bizleri muvaffak kılar inşallah” diyerek, ziyaret sonunda halkın güzel düşünceleriyle ilçeden ayrıldı.