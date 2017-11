MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Karataş, “Devletimizin bekası tehdit edilerek, milli birliğimizin, dirliğimizin ve de kardeşliğimizin bozulmak istendiği bir süreçten geçmekteyiz. Cumhuriyetimizin sırtına kara saplı bir hançer gibi saplanan karanlık güçlerin harekete geçtiği bir dönemde, toplumun sinir ucu gibi çalışan liderimiz Devlet Bahçeli’nin emirleri doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisinin kadroları milli mücadele ruhunu yeniden alevlendirmiştir. Bu ruhla hareket eden teşkilatlarımız, her zamankinden daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan milletimizin ve devletimizin her an yanı başında bulunmuş ve bulunmaya da devam edecektir. Tabi bu durumda en büyük görev sonuna kadar kendilerine itimat ettiğimiz öğretmenlerimize düşmektedir. Umuyoruz ki, öğretmenlerimiz toplumu gerçek ve doğru bilgilerle aydınlatmak için harekete geçecektir.” dedi.

Karataş, Türk ordusundan sonra, eğitim camiasının da ihanet saldırılarını durabilecek güçte olduğunu belirterek, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşanan tehlikeyi yıllar önce sezerek “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” sözleriyle değerli öğretmenlerimize yüksek bir güven tesis etmiştir. Hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olan öğretmenlik; sevgi ve fedakârlığın yol göstericiliğinde, milletimize hizmet etmenin güzide yollarından birisidir.” dedi.

Öğretmenleri karanlığa meydan okuyarak etrafı aydınlatan güneşe benzeten Karataş; “Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız, büyük devlet adamı, Türk milletinin önderi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü’ kutluyor; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini diliyorum.” dedi.

Milliyetçi hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Bu vesile ile milli ve kutsal görevlerini icra ederken toprağa verdiğimiz bütün şehit öğretmenlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm eğitim neferlerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun!”