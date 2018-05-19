MHP İl Başkanı Karataş’tan 19 Mayıs mesajı

İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919 yılı, Türk milletinin hak ve hukukunu ayaklar altına alma cüretini gösteren emperyal mihraklara karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkü erlerinin Samsun’a çıkarak kurtuluş meşalesini yaktığı şanlı bir tarihin adıdır. Samsun’dan başlayan bu şanlı yürüyüş, Havza’da alevlenmiş, Amasya’dan durdurulamaz bir niteliğe bürünmüş, Erzurum’dan bütün dünyaya ilan edilmiş ve Sivas’tan tüm vatan sathına yayılmıştır. Bundan tam 99 yıl önce kutsal vatanımızı işgal ve istila etmek isteyen mihraklara karşı, Türk milleti asil kudretini bir kez daha ispat etmiş, istiklaline zincir vurmak isteyen alçak niyetlilere karşı emsalsiz bir mücadele ortaya koymuş ve şanlı bayrağımızı bir daha inmemek üzere yurdumuzun her köşesine yiğitçe dikmiştir.

Dünyanın soluğunu kesen, bu görkemli ruhu sonuna kadar muhafaza etmek, milli birliğimize yönelen her türlü tehdide karşı, Samsun’a çıkan iradenin sahip olduğu inançla cevap vermek şüphesiz şanlı tarihimizin bizlere yüklemiş olduğu eşsiz bir misyondur.

Aziz Türk gençliğinin kendisine armağan edilen bu misyona tüm varlığıyla sahip çıkacağına yürekten inanıyor, 19 Mayıs “Gençlik ve Spor Bayramı”nın 99. Yıl dönümünü minnet ve şükranla anıyorum.

Samsun’dan başlattıkları hürriyet mücadelesiyle, bizlere bu kutsal vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli kahramanlarımızın şerefli hatıraları karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyor, kahramanlığın ve yiğitliği yegane timsali aziz atalarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”