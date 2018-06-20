MHP Milletvekili Adayı Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

MHP Erzurum Milletvekili Adayı İnşaat Mühendisi Serhat Kılıç yaklaşan seçimler öncesi seçmenlerle olan diyaloğunu sıklaştırdı. Seçim gezilerini sürdüren Kılıç, vatandaşın da büyük teveccühü ile karşılaşıyor.

Seçmenin dua ve desteklerini talep eden Kılıç, “Seçim çalışmaları kapsamında bizler de Oltu ilçesine bağlı mahallelerdeydik. Köylere ait şenliğe ve yaklaşık 20 mahalleye giderek seçmenimize ulaştık. Dualarını ve desteklerini talep ettik, güzel düşüncelerle yanlarından ayrıldık. Çalışma azmimiz her geçen gün artarken, zamanımızda aynı oranda azalıyor. Rabbim bizleri muvaffak kılar inşallah” dedi.