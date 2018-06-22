Milletvekili Aydemir Ak Dava’yı paylaştı

Münakaşa yok, münazara var. Niza yok, müzakere var. Sataşma yok istişare var. Ve önce saygı var. Sonra saygı var. Ve elbette insan sevgisi. İlahi hükmün eşrefi mahlukat olarak kaydettiği insan sevgisi. AK önderimizin çizdiği ufuk budur.’ dedi.

‘FELEKDE HASILI İNSAN İSEN BİR CANI İNCİTME’

Mümtaz mütefekkir ve İslam alimi Muhammed Lütfü Efendinin şereflendirdiği Alvar ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘AK Lider, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, ‘Ekonomi odaklı insan’ modelinden ‘insan odaklı ekonomi’ modeline geçiş sürecini başlatan bir ülke olmanın gururunu yaşadık AK Parti iktidarlarıyla. Önce insan. Önce yaratılana yaradan rızası için hizmet. Alvarlı Efemin tarihi mesajında vurguladığı gibi: ‘Ne müşkil hâcetin varsa heman arzeyle Allâh’a/Der-i Mevlâ dururken bakma Lütfi başka dergâha/ Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme/Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme.’ Başka bir yol bilmeyiz’ ifadesini kullandı.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Alvarlı Efe Hz.lerinin, ‘Aşık der inci tenden/İncinme incitenden/Kemalde noksan imiş/İncinen incitenden’ berceste nasihatini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlığın yegane temsilcisi ve şahsiyetiyle tam tarifi olan Alvarlı Efemin bu mübarek tespiti, bizim üslubumuz ve yol haritamızdır. Ve Cenabı Hakka şükrümüz, Efe Hz.leri gibi mümtaz bir şahsiyetin ecdadımız olmasıdır.’ değerlendirmesini yaptı.

MANEVİ HASSASİYET

Türkiye Siyasi Tarihinde AK Parti’nin maneviyat kaynaklı ve Mekki hassasiyetli bir üslup izlediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘İnsanımızı ak ufuklarda buluşturmak için, faziletin hakim, dirliğin, birliğin ve bütünlüğün esas olduğu bir yürüyüşe öncülük edenlere minnet borcumuz büyük. Selçuklu’dan Osmanlıya, Türkiye Cumhuriyetine, muhteşem ecdadımızın irfan, idrak ve haysiyetini, Fatih’in ruhaniyetini 21’inci asra bir devlet adamlığı abidesi halinde damga vuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı ne büyük nasip. Alvarlı dadaşların bize verdiği ilham budur.’ dedi.

“ALLAHA DAYAN SA’YE SARIL, HİKMETE RAM OL”

‘Marka şahsiyetlerimiz var. Hizmet abidelerimizin sayısı fazla. Şükür. Ufuk değerlerimizle müftehiriz.’ diyen Milletvekili Aydemir, “Allaha dayan sa’ye sarıl, hikmete ram ol/ Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol” gerçeğini fikir eksenleri haline getirmiş, vicdan, haysiyet ve irfan mümessili AK Partililer milli ve manevi değerler noktasında hepsi birer sadakat ve vefa ifadeleri. Mübarek Ecdadın, değerlerimize sadakat ve vefa mirası ne azizdir.’ yorumunu yaptı.

“ALINLAR TERLESİN, DERHAL İNER MEVUD OLAN RAHMET”

Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinden alınan ilham ile değerlerin konuşulduğu, mukaddesat eksenli sohbetlerin yapıldığı Alvar ziyaretinde konuşan AK Parti Milletvekili Aydemir, AK duruşu paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Akif’in ifadesi AK davaya gayret ve hizmet klavuzudur. Diyor ya: “Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet/ Nasıl hasir kalır ‘tevfiki hak ettim’ diyen millet”. İnşallan yüce milletimiz bu yoldan şaşmayacaktır.’ dedi.

“HAKİKATTE NE SEN VAR, NE BEN VAR”

AK dava felsefesinde nefis planının terk edildiği, ‘ben’ düşüncesinin yerini ‘biz’ düşüncesini bıraktığını anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumlu Ziya Paşa, “Bir aleme geldim ki safasında mihen var/ Surette nazar eylersen ‘Sen’ ile ‘Ben’ var/ Amma ki hakikatte ne sen var, ne ben var/ Sen ben arada aletiz, elbet bir eden var” diyor ya. AK Davanın Hakka teslimiyet yaklaşımı budur işte.’ kaydını düştü. Aydemir, ‘Barika-yi hakikat müsademe-i efkardan doğar’, diyen Namık Kemal’in tespitine teslimiyet var AK Dava’nın siyaset tarzında. Hak teslimi vazgeçilmez ilkemiz. Hak yolu yolumuz’ vurgusunda bulundu.

AYDEMİR ALVARLI DADAŞLARIN KONUĞUYDU

Alvarlı Efe torunlarının dadaşça dirayet ve hak teslimine minnettar olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, ‘Pasinler İlçemizde yüksek katılımlı toplantıyla Alvarlı Efe Hz.leri meşrepli hemşehrilerimizle 24 Haziran’ın önemini konuştuk. Aziziye İlçeBaşkanımız Ensar Coşkun’a tanzim ve katılımından dolayı minnettarız. AK Davanın ufkuna katkı sunanlar başımızın tacıdır. Rabbim cümlesinden razı olsun.’ niyazında bulundu.