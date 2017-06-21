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21 Haziran 2017 11:02

Milletvekili Aydemir’den Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayına hüzünle veda ederken, yüreklerimizi bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin manasında buluşturuyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik ahdimizi, bir kez daha tevhid doğrusunda, vahdet imanıyla yeniliyoruz” dedi.

Milletvekili Aydemir’den Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 11:02


“Eşyada esma, esmada müsemma gören’ muazzez ecdadın torunları olarak, vakur ve heybetli bir heyecanla idrak ettiğimiz Ramazan ayı içinde mutlakın sükununa erip, birliğin huzuruna varmayı nasip eden Mevlamıza binlerce kez şükrediyoruz” diyen Milletvekili Aydemir, “Maddesi ile manası barışık bir büyük milletin evlatları olarak niyazımız İslam Dünyasının içinde bulunduğu süreçten bir an evvel kurtulması, gözyaşlarının dinmesi, temsil ettiği değerlerle buluşması, kadrine kavuşmasıdır” kaydını düştü.


İslam Coğrafyasının temsil ettiği değerlere zıt bir görüntü ve hal içinde bulunduğunu, bunun merhamet, hikmet ve selametin adresi olan İslam dünyasıyla bağdaşmadığını belirten Milletvekili Aydemir, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Ya rab , şu muazzam Ramazan hürmetine/Kaldır aradan vahdete hail ne ise/Ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan/Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se/Madam ki verdin bize bir ruh-u nevin/ Ya Rab daha bir nefha-i teyid insin’ duasını yürekten paylaşıyoruz” dedi.


“Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret”


Milletvekili Aydemir, tebrik mesajında, “Merhum Akif’in alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz için kaydettiği ‘Dünya neye sahipse onun vergisidir hep/Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet/Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.’ niyazıyla Yüce milletimiz ve İslam Aleminin Kadir Gecesi neşve ve coşkusunu paylaşıyor, tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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