Milletvekili Ilıcalı ’Altın imza başarı ödülüne’ layık görüldü

Dr. Mustafa Ilıcalı, kamuoyu araştırması ve jüri değerlendirmeleri sonucu alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Altın İmza Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

MEDYA HD tarafından Ankara TheGreen Park Otel’de düzenlenen törenle alanında başarılı kişi ve kuruluşlara takdim edilen Altın İmza Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Dr. Mustafa Ilıcalı’da kamuoyu araştırması ve jüri değerlendirmeleri sonucu projeleri, seçim bölgesi ve meclisteki çalışmalarıyla Altın İmza Başarı Ödülüne layık görüldü. Başarı ödülünü Jüri Üyesi Evrim Balıkçı’nın elinden alan Ilıcalı, "Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için sizlere ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü Erzurum adına, 93 Harbinde Aziziye Tabyalarında askerimize destek veren Nenehatun adına, 23 Temmuz 1919’da milli mücadeleyi Erzurum’dan başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına alıyorum." dedi. Ilıcalı Ak Parti hükümetinin son 15 yıl içerisinde ulaşım alanında önemli projelere imza attığını ifade ederek "Ulaşım alanında ülkemizde yapılan yatırım dünyanın hiçbir yerinde yok. Hükümetimiz 6 bin km’lik bölünmüş yolu 20 bin km’nin üzerine çıkardı. 55 İlimize havaalanı yaparak havacılık tarihinde bir rekora imza atacaksınız. Dünya rakamları yüzde 5 iken yüzde 14’lük bir büyüme sağlayacaksınız. Cumhuriyetimizin 94’üncü kuruluş yıldönümünde Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattını açıp 4 yıl önce açılan Marmaray ile beraber orta koridor dediğimiz hat ile Türkiye üzerinden geçip Çin’den Avrupa’ya gidecek muzzam bir doğal alt yapıya imkan sağlayacağız. İşte bugün Ak Partimizin bu başarıları adına bu ödülü alıyorum." diye belirtti.

Ödüle layık görüldüğü seçim bölgesindeki çalışmalarınada değinen Milletvekili Ilıcalı "Mesleğimizle ilgili olarak Erzurum için 13 km’lik tramway projesini kendi asistanlarıma çizdirerek Bakanlar Kurulu kararı aldırdık. 2019 yılında Erzurum’a toplu ulaşım ve hava kirliliğine büyük bir katkı sağlayacak bir projeye imza attık. Ayrıca Erzurum ve bölgemizi uçuracak 2026 Kış Olimpiyatları için Cumhurbaşkanımıza bir rapor sunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da 12 Nisan Erzurum mitinginde dünyaya ilan etti." şeklinde konuştu.