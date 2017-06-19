Dr. Mustafa Ilıcalı Meclis genel kurulunda gündem dışı söz alarak trafik güvenliğine dikkat çekti.

Trafikteki yoğunluk ve dikkatsizlikle birlikte yaşanan kazalar bayramları kabusa dönüştürebiliyor. 2016 yılındaki Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda trafik kazası meydana gelmiş 135 kişi yaşamını yitirmiş, 981 kişi de yaralanmıştı. AK Parti Erzurum Milletvekili ve İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı bu önemli konuya dikkat çekerek her bayram can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarının bu yılda yaşanmaması için önemli bir uyarıda bulundu. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak milletvekilleri ve vatandaşları uyaran Ilıcalı, konuşmasına Babalar Gününü kutlayarak başladı. Yakınlarını trafik kazasında kaybeden ve bu hassasiyetle trafik konuları üzerindeki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Ilıcalı yaptığı duygu dolu konuşmasında "Babamı ve yine bir baba olan ağabeyimi 2 ayrı trafik kazasında eşleriyle birlikte kaybetmiş, yıllarını ulaştırma-trafik konularına vermiş bir kardeşiniz olarak yaklaşan bayram tatilimizde bayramımız kabusa dönüşmesin. Bunun için bazı önerilerim olacak. Bayramda trafik yoğunlaşacak. Mutlak suretle trafik kurallarına uymamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Ölümlü kazaların yüzde 50’den fazlasının aşırı hızdan kaynaklandığını ifade eden Ilıcalı trafikteki önemli ihmallere de vurgu yaparak "Aracımızı yorgun ve uykusuz kullanmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Otobüste yolculuk yapan vatandaşlarımızın da emniyet kemeri takmaları çok önemli. Burada bütün kurallara yorumsuz uyarsak daha nice bayramlara ve babalar gününe ulaşırız inşallah. Bu arada İçişleri Bakanlığımızda denetimden sorumlu, onlarda gerekli tedbirleri aldılar. Unutmayalım ki bu tedbirlerin hepsi bizler için. Sizlere sağlık, başarı, huzur dolu nice yıllar dilerim" diye belirtti.

“Trafik Kazalarında En Büyük Kusur İnsana Ait”

Son 10 yıldaki trafik kazalarının istatistikleri hakkında bilgi veren Milletvekili Ilıcalı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur oranının, yüzde 99 ile en çok insan faktöründen kaynaklandığını söyledi. Kazaların yüzde 40’ının hızdan, yüzde 15’inin kavşak geçiş üstünlüğüne uymama, yüzde 15’inin manevra işaretlerine uyulmadığından kaynaklandığını belirten Ilıcalı hızlı araba kullanmanın, kaza olması halinde ölüm olasılığını daha da artırdığına işaret ederek "30 kilometre hızla giderken kaza yapmak 1. kattan düşmeye, 50 kilometre hızla giderken kaza yapmak 3. kattan, 70 kilometre hızla giderken kaza yapmak 6. kattan, 90 kilometre hızla giderken kaza yapmak 10. kattan, 110 kilometre hızla giderken kaza yapmak 15. kattan düşmeye eşittir" dedi.

Bayramı tatillerindeki trafik kazaları bilançosunun, 2003-2008-2011 yıllarındaki bayram tatillerine göre karşılaştırması yapıldığında ölümlerde yüzde 30 oranında azalma olduğunu vurgulayan Ilıcalı, trafik kazalarını azaltmak için teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılması, eğitim verilmesi, bilinçlendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.