Mobil kan toplama aracı Aşkale’de

Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için “Ulusal Kan Temini Projesi”ni yürüten Kızılay, bu çerçevede Mobil Kan Toplama Aracını Aşkale’ye getirdi.

Sabah Hükümet Konağı önünde konuşlanan Kan aracına ilçe halkının yoğun ilgi gösterdi. Kan vermek için aracın yanına gelenlerin başında da ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu geldi. Kaymakam Aksu, kan vermeden önce Kızılay çalışanlar ile hasbihal ederek hal hatırlarını sordu.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu yaptığı açıklamada başta kendim olmak üzere herkesin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirterek "Kan verme işine özen gösterelim" dedi.

Bir insanın bir dakika sonra kana ihtiyacı olabileceğini hatırlatan İlçe Kaymakamı "İlk önce kendimize, sonra tüm insanlık adına lütfen kan verme işine özen gösterelim. Bu konuda ilçe halkı olarak herzaman Kızılay Kan Toplama aracına ve kan verme işine Desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu

Kızılay ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 66 Kan Bağış Merkezi ve 150’den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet veriyor.