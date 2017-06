Mükemmele ulaşma çabası bireyi ve sosyal çevresini zedeliyor

Psikolog Barış Gürkaş, “Kulağa ne kadar hoş gelen bir kelime “Mükemmeliyetçilik”. Mükemmel olmak, kusursuz olmak, yapılan her şeyde onaylanmak, her şeyin en iyisini bilmek, en güzeline sahip olmak, kusursuz olmak için çabalamak. Birçok kişinin sahip olmak isteyeceği durumlardır bunlar ve insanlar bu durumlara sahip oldukları zaman mükemmeliyetçi olduklarını düşünüyorlar. Mükemmeliyetçiler, kendini ya da etrafındakileri sürekli eleştiren, hatasını kabul etmeyen, sürekli beğenilmeme ve sevilmeme kaygısı olan, ulaşılması neredeyse imkansız olan hedefler belirleyen ve bu hedefler gerçekleşmediği zaman da oldukça ciddi hayal kırıklığı ve bunun sonucunda da öfke problemli yaşayan kişilerdir. Bilimsel araştırmalar mükemmeliyetçiliğin, kişinin kendine odaklanması ve başkalarına odaklanması şeklinde iki boyutu olduğunu gösteriyor. Bazı kişiler yalnızca birini yaşayabildiği gibi her iki durumu da yüksek derecede yaşayanlar da vardır” dedi.

Psikolog Gürkaş, mükemmeliyetçiliğin belirtilerini şöyle sıraladı:

“Aşırı planlı ve düzenli olma, Karar vermede zorlanma, Hata yapma ve başarısızlık korkusu, Yeterince iyi olduğunu düşünmeme, Yapılan en ufak yanlışta kendini değersiz görme, Yapılan işlerdeki tatminsizlik, En iyisini yapma ve en mükemmeli olma çabası gibi belirtiler mükemmeliyetçiliğin nedenleri olarak gösterilebilir.”

Mükemmeliyetçiliğin sorun haline geldiği durumların ilk olarak iş hayatı olduğunu kaydeden Psikolog Gürkaş, “İş hayatında, kişi yine en iyisini yapmak için yaptıkları işe fazla odaklanıyorlar, ayrıntılara çok takıldıkları için enerjilerini çok harcıyorlar, çok fazla vakit kaybedebiliyorlar ve işlerini yetiştiremeyebiliyorlar. Bu davranışları yorgunluğa neden oluyor ve tükenmişlik sendromuna yol açabiliyor. Mükemmeliyetçiliğin boyutlarından biri olan, kişinin başkalarının siz mükemmel olursanız sizi sevecekleri ve değer verecekleri düşüncesi anksiyete, depresyon, aşırı kaygı ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi birçok psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca kişi kendine aşırı derecede odaklandığında, bedeni ile ilgili mükemmel olma çabasına girebiliyor ve anoreksiya gibi yemek yeme sorunlarıyla karşılaşabiliyor” ifadelerini kaydetti.

“Başarısızlıklarınıza değil, başarılarınıza odaklanın”

Bireyin, en iyisine en mükemmeline ulaşmaya çalışırken gerçekdışı hayaller kurabildiğini ifade eden Psikolog Gürkaş, “Bu hayaller gerçekleşmediği zaman da kendine karşı çok acımasızca davranabiliyor. Çevresinden de aynı şekilde bir beklenti içine girebiliyor. Bu durum istediği gibi sonuçlanmayınca ilişkilere zedeleniyor ve yalnızlaşıyor. Gerçekleşmesi neredeyse imkansız gibi görünen hedefler belirlemek ilerleyen zamanlarda sizi mutsuz edecektir. Bu yüzden kendinizden aşırı beklentiler içinde olmayın. Yapabildiklerinize odaklanın ve hedeflerinizi ona göre belirleyin. Çalıştığınız ortamdaki iş yoğunluktan sıkılmamak ve aşırı stres yaşamamak için işlerinizi hafifletin. Unutmayın ki sizde hata yapabilirsiniz, mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Kendinize güvenin, kendinizi sevin ve hata yapmaktan korkmayın” açıklamalarında bulundu.