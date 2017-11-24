Öğretmenler Günü’nde pasta sürprizi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem’in, Hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilçede görev yapan öğretmenler onuruna bir yemek tertiplendi.

Aşkale İMKB YİBO İlköğretim okulunda düzenlenen yemeğe İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Sakarya, Cumhuriyet Savcısı Murat Avcu, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat , Milli Eğitim Şube Müdürleri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Programda Kaymakam Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Şenol Polat günün anlamıyla alakalı konuşmalar yaparak tüm öğretmenleri Öğretmenler Gününü kutladı.

İlce Kaymakamı Aksu, yakın zamanda emekli olan ve Ak Parti İlçe Başkanlığına seçilen A.Kerim Polat’a plaket ve başarı belgesi taktim ederken, Belediye Başkanı Polat ve Milli Eğitim Müdürü Erdem çeşitli hediyeler verdiler.

İlçe genelindeki okullarda öğretmenler günü için düzenlenen şiir, makale ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Günün sürprizi ise yemek sonrası getirilen yaş pasta oldu. Öğretmenler günü logolu pasta kesimi sonrası katılımcı öğretmenlere ikram edildi.