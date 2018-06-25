Oltu Erdoğan ve Cumhur İttifakı dedi

dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Oltulu seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

19 bin 698 seçmen toplam 123 sandıkta oy kullandı. Yüzde 86 gibi yüksek bir oranda katılımın yaşandığı 24 Haziran 2018 Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Oltulular tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakından yana kullandı.

Yüzlerce AK Partili ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar eşliğinde seçim zaferini kutladı.

Davul zurna ve meşalelerin yandığı kutlama töreninde araçlarla uzun konvoylar oluşturuldu. Otomobillerin camlarından çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın zaferini kutladı.

Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli olan 19.229 oyun 15.733’ünü alırken Muharrem İnce 1.753, Meral Akşener 1.126, Temel Karamollaoğlu 401, Selahattin Demirtaş 180 ve Doğu Perinçek ise 36 oyda kaldı.

Bu sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oltu’da geçerli toplam oyun yüzde 82’sini alarak rekor bir oy oranı elde etti.

Öte yandan Cumhur İttifakı altında seçime giren Ak Parti geçerli 19.356 oyun 12.094’ünü MHP ise 4.113’ünü aldı. Millet İttifakını oluşturan CHP 861, İYİ Parti 1.332 ve SP ise 515’da kalırken HDP ise 353 oyda kaldı.

Bu sonuçların ardından Oltulu seçmenler 24 Haziran 2018 Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakından yana kullandı. açılanan seçim sonuçlarının ardından Oltulu vatandaşlar yüzlerce araçla konvoylar düzenledi. Vatandaşlar önce Oltu Ak Parti binasının önünde sonra kalabalık artınca kale meydanında davul zurna eşliğinde halaylar çekip geç saatlere kadar eğlendiler.