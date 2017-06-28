Oltu’da Organik Meyve ve Sebze Festivali

“Organik Meyve ve Sebze Festivali” gerçekleştirildi.

Havaların soğuk olması ve aşırı yağışlar nedeniyle tam olgunlaşmayan meyve ve sebzeler festival tarihine yetişmedi. Bunun üzerine Ayvalı Köylüleri, 27 Haziran Sersis Mezrasında piknik yapmak zorunda kaldı.

Sabahın erken saatlerinde Sersis Mezrasına akın eden köylüler, çadır kurup semaverlerini yaktılar. Oltu Cağ Kebaplarını hazırlayan köylüler, “Organik Meyve ve Sebze Festivali”ni piknik gününe dönüştürdü.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ayvalı Köyü Dernek Başkanı Musa Demir, “Köyümüzde bu yıl 8. düzenlediğimiz şenliğimiz köyümüz büyük olduğu için kalabalık geçiyor güzel geçiyor. Şenliğimize işlerinden dolayı katılamayan köylülerimiz çok şey kaçırdıklarını bilmeliler. Oltu’nun 65 köyü var fakat bizim köyümüz bu çevrede tekdir. Kalabalık ve çalışkanlığı ile ve meyvesi ile sebze ile tekdir. Şenliğimizin amacı da organik sebze ve meyve yetiştiriciliği ama iki yıldır havaların soğuk gitmesi nedeni ile festival tahine sebzelerimizi meyvelerimizi yetiştiremiyoruz. Bizim köyümüzün öyle bir özelliği var ki meyve ve sebzenin günü saati gelmediği sürece ne yaparsan yap bir saat önce bile yetiştirme şansın yok sera olsa bile. Ama bizim köyde yetişen meyve ve sebzelerdeki kalite ve aroma hiçbir yerde bulamasınız. Şenliğimize katılım hat safhadaydı, Bizleri yanlış bırakmayan köylülerim ve dışardan gelen misafirlerimin hepsine teşekkür ederim. Ayrıca Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz festivaldeki amacımız yılda bir kez de olsa sizlerle bir araya gelip hasret gidermektir” dedi.

Orman içerisinde güzel bir gün geçiren Ayvalı köylüleri Ozan Yılmaz oğlu ile güzel dakikalar geçirdiler. Grup Türkülerin oğlunun söylediği hareketli parçalarla halay çeken Ayvalı köylüleri Şenlikte büyük coşku yaşadılar.

Milliyetçi Hareket partisi Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun 5 bin 500 lira ile festivalin bu seneki ağası seçildi. Başkan Coşkun omuzlara alınarak milleti selamladı.