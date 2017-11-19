Oltulular tanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya geldi

Erzurum’da faaliyet gösteren Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Oltu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanışma yemeğine; Dernek yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Oltu’daki siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra mesleki ve sivil toplum temsilcileriyle mahalle muhtarları katıldı.

Yemek öncesi dernek hakkında bilgiler veren Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Lütfi Karaca, 2002 yılında Erzurum’da kurulan derneğin geçen 15 yıl boyunca geldiği süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oltu Belediyesi Efkan Ala Kültür Evi’nde gerçekleştirilen tanışma yemeğinde konuşan dernek başkanı Karaca, davet edilmelerine rağmen yemeğe katılmayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına sitem etti.

Başkan Karaca, “Birlik ve beraberlik adına, tanışma ve kaynaşma adına organize ettiğimiz bu yemeğimize haftalar öncesinde başta mülki idare olmak üzere Oltu’daki siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra mesleki ve sivil toplum temsilcileri ve muhtarlarımızı tek tek arayarak, hatta bizzat ziyaret ederek davet etmiştik. Bu yemeği düzenlemekteki maksadımız, Erzurum’da faaliyet gösteren derneğimizi, burada yaşayan sizlere tanıtmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. 2002 yılında Dursun Şahin abimizin başkanlığında Erzurum’da kurulan derneğimizin yönetim kurulu, o günden bugüne kadar birkaç kez değişmiş olup 2016 yılından beri ise şahsım ve birlikte olduğumuz yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımız ve Erzurum’daki gönüllü üyelerimizle birlikte dernek faaliyetini yürütmekteyiz” şeklinde derneğin yaşadığı süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Lütfi Karaca, bugüne kadar her ay düzenli olarak Erzurum’da yaptıkları birlik ve beraberlik toplantılarını dernek yönetim kurulu olarak aldıkları karar sonrası dönüşümlü olarak Erzurum ve Oltu’da yapmayı planladıklarını dile getirdi.

“İstedik ki, Oltu’da düzenleyeceğimiz bir tanışma ve kaynaşma yemeği ile bizim yerimize Oltu’nun çilesini çeken, bizim yerimize orada nöbet tutan, bekleyen kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle bir araya gelelim” diyen Başkan Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Gönül arzu ederdi ki, bütün Oltulular ile bir araya gelelim. Bütün hemşehrilerimizle sarmaş dolaş olalım. Ama buna ne mekânlar yeter ne de bizim böyle bir gücümüz var. Biz de temsilen devletimizi, hükümetimiz adına kaymakamımızı davet etmiştik. Belediyemiz adına belediye başkanımızı davet etmiştik. Ama gelmediler. Belki geçerli gerekçeleri vardır. Buraya kadar bizleri kırmayarak teşrif eden etmeyen herkese teşekkür ediyoruz.

İlçemizin artık ünü tüm dünyaya yayılmış ve ilçemiz adına tescili yapılmış Oltu Cağ Kebabımızı birlikte tadacağız. Zaten derneğimizin amaçlarından birisi de Oltu’daki kültürel değerlerimizi hatırlatmak, canlı tutmak, yaşamak ve yaşatmaktır. Cağ kebabının yanında yine ilçemizin tanıtımında önemli bir yeri olan Oltu Taşı, Oltu Kalesi, Mısr-ı Zennun Türbesi ve Rus Kilisesi gibi tarihi ve kültürel değerlerimiz var. Bunları koruyup, yaşatmak bizlere intikal eden bu mirasları günümüzün imkânlarıyla kültürel hayatımıza kazandırabilir, hizmete sunabiliriz. Yine geleneksel olarak kesintiye uğramış olsa da bir Kırdağ Şenliklerimiz vardı. Yeniden kültürel ve sosyal hayatımıza kazandırmalıyız. Oltu’nun sesini tüm Türkiye’ye duyurmak gibi bir misyonumuz var. Bu tür organizasyonlar sizlerin katılımı ve desteğiyle bir anlam kazanır. Hepinize derneğimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”