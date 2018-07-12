Op.Dr.Onur Gökdemir: “Karın germe zayıflama tedavisi değildir”

Dr.Onur Gökdemir, “Karın germe ameliyatı abdominoplasti karın bölgesindeki deri fazlalığı ve derideki gevşeme durumlarında uygulanan bir operasyondur.Karın germe zayıflama yöntemi değildir” dedi.

Op.Dr.Onur Gökdemir, karın germe ameliyatının sıkı bir karın elde etmek ve karın bölgesinin hamilelik öncesi sıkılığına geri dönmek için ideal bir yöntem olduğunu ifade ederek, “Genellikle, aynı seansta liposuction da yapılarak karın kasları daha belirgin hale getirilebilir. Karın germe ameliyatları; genellikle, hamilelik, kilo dalgalanmaları ile yaşlanma nedeniyle karın bölgesindeki deride, cilt altı yağ dokusunda fazlalık ve karın duvarındaki kaslarda gevşeklik meydana gelen hastalara yapılır” diye konuştu.

Dr.Onur Gökdemir, karın germe ameliyatının kimlere uygulanabileceği konusunda şunları söyledi; “Karın germe ameliyatları karın kasları zayıflamış,karın derisi sarkmış kişilere uygulanan ameliyatlardır. Kadınlarda en önemli neden doğum ve hızlı kilo alıp verme gelir. Karnın sıkı, düz ve güzel görünmesinde 3 ana etken bulunur: Cilt; elastik ve çatlaksızdır. Yağ dokusu dağılımı homojendir. Karnın düz ve sıkı görünmesini sağlayan en önemli kas rektus kasıdır. Rektus kası göbek deliğinin her iki yanında karın ön duvarı boyunca uzanan iki silindir gibidir. Ortada bağlarla birbirlerine tutunurlar ve bütünlük sağlar. Hamileliğin özellikle son aylarında artan karın içi basıncı ile kaslar arasındaki bağ dokusu gevşer ve kaslar arasındaki bütünlük bozulur. Bu durumda kişi ne kadar zayıflasa da sarkık ve kilolu görünümden kurtulamaz.”

İki tip karın germe ameliyatı olduğunu kaydeden Dr.Onur Gökdemir, “Mini abdominoplasti: Karın cildi çatlaksız, kas tonusu iyi ve yalnızca göbek seviyesi altında cilt fazlalığı varsa mini abdominoplasti uygun olur. Mini karın germe işleminde cerrahi kesi tam karın germeye olana göre daha kısadır. Göbek deliği etrafında kesi yapılmaz. Yalnızca fazla cilt çıkarılır. Kas dokusuna müdahale gerekmez. Gerekirse liposuction ile kombine edilebilir.

Tam abdominoplasti: İleri derecede sarkmış, çatlaklı cilde sahip; cilt fazlalığı genital bölge üstüne yığılma gösteren, kas dokusu zayıf olanlarda uygulanan ameliyattır. Karın cildi ve cilt altı yağ dokusu göbek deliği etrafındaki ciltle birlikte korunarak karın ön duvarından serbestleştirilir, rektus kas diyastazı (karın ön duvarını oluşturan güçlü kasın iki bölümünün ayrılması) onarılır, cilt gerginleştirilerek sarkık ve çatlaklı deri çıkarılır. Göbek eski yerine uygun oluşturulan delikten çıkarılır. Cilt altı ve cilt estetik cerrahi prensiplerine uygun bir biçimde kapatılır. Liposuctionla kombine edilebilir.

Genel anestezi altında, alt karın bölgesinden kesi yapılarak fazla deri ve yağ dokusu alınır. Aynı zamanda bu bölgedeki karın duvarı kasları da dikilerek kaslardaki gevşeklik giderilerek daha iyi bir karın konturu elde edilir. Dikişler içeriden atıldığından dikiş almaya gerek yoktur. Yara izleri alt karın bölgesinde ve göbek etrafında oluğundan dışarıdan kolaylıkla görünmez. Karın bölgesine 2 adet dren yerleştirilir ve genellikle 2. Günde çıkarılır. Ameliyat süresi ortalama 3 saattir. Hastanede kalış süresi ortalama 2 gündür.

Her ameliyatın olduğu gibi karın germe ameliyatında da riskler ve dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Karın germe ameliyatı zayıflama ameliyatı değildir. Kişinin karın germe ameliyatına uygun olup olmadığı net olarak belirlenmelidir. Boy/ kilo oranı (BMI) en önemli parametrelerdendir. Kilo arttıkça ameliyatın zahmeti hem hasta hem hekim için artar. Temel amacımız sağlıklı bir vücuda güzellik katmaktır.” dedi.