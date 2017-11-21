Rektör Çomaklı: “Geleceğe ve insanlığa sağlık yön verecek”

Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesinde bulunan Çocuk Pediatri, Çocuk Psikiyatrisi, Göğüs Cerrahisi, İntaniye ve Fizik Tedavi birimleri ile Sağlık, Hemşirelik, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinde incelemelerde bulundu.

Dr. Ömer Çomaklı, incelemelerde bulunmaya ve öğretim üyeleri ile birim yöneticilerinden fakülteler, çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi almaya devam ediyor. İnsan sağlığının, insan hayatında her türlü faktörden önce dikkat edilmesi gereken bir alan olduğuna vurgu yapan Çomaklı: “Sağlık konusunda yapılacak inovasyonlar, insan sağlığının gelişmesinde, korunmasında önemli bir role sahip olacak. Üniversite olarak sağlık, ilaç ve biyomedikal alanında çalışan tüm kurumlar ile birlikte inovasyon ve AR-GE projeleri yapmaya, girişimler oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“Hayvan Sağlığı, İnsan Refahını Gösterir”

Günümüzde insanlarda şekillenen hastalıkların büyük bir oranının hayvanlardan ve hayvansal gıdalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının küresel sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: “Sağlıklı insan için sağlıklı hayvanın gerekliliği günümüzün bir gerçeği olarak kendini gösteriyor, yüksek kalitedeki hayvan sağlığının, insan sağlığı ve refahı üzerine olumlu etkiler bıraktığı çağımızın bir gerçeği. Biz de bu bilinçle hareket ederek, Üniversite yerleşkesinde geniş bir alana Hayvan Hastanesini kurduk. Son teknolojiyle donattığımız Veterinerlik Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde ayda ortalama bin hasta hayvan sağlığına kavuşturuluyor. Hasta hayvanlar için yakında ’Haybulans’ hizmete sunulacak” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; hayvanlar için tüm imkanların sunulduğu hastanede tomografi, radyoloji, ekokardiyografi, doğum ve jinekoloji, cerrahi ve ana bilim dallarında 20’si akademisyen olmak üzere yaklaşık 30 kişinin hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.