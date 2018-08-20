Rizekent köylüleri şenlikte buluşuyor

Ormanı, ağacı, manzarası ve suyu ile meşhur Erzurum Ilıca Rizekent köyünde bu yıl ilk kez 25 Haziran’da düzenlenecek olan ve bir gün şenliklerin geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor. Köylülerden oluşan bir komitece yürütülen hazırlıkların tamamlandığı şenlikler zengin programıyla dikkat çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin dört bir bucağında ikâmet eden köylüler ve çok sayıda davetlinin katılacağı şenliklerin program mehteran gösterisiyle başlayacak.

Programda Aşık dinletisi, Cirit Müsabakası, Fasıl gibi etkinlikler yer alıyor.