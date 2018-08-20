Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 14:18

Rizekent köylüleri şenlikte buluşuyor

Erzurum’un birbirinden güzel köylerinden biri olan Rizekent Köyü, bu yıl ilk kez düzenlenecek köy şenliğine hazırlanıyor.

Rizekent köylüleri şenlikte buluşuyor

20 Ağustos 2018 14:18


Ormanı, ağacı, manzarası ve suyu ile meşhur Erzurum Ilıca Rizekent köyünde bu yıl ilk kez 25 Haziran’da düzenlenecek olan ve bir gün şenliklerin geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor. Köylülerden oluşan bir komitece yürütülen hazırlıkların tamamlandığı şenlikler zengin programıyla dikkat çekiyor.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin dört bir bucağında ikâmet eden köylüler ve çok sayıda davetlinin katılacağı şenliklerin program mehteran gösterisiyle başlayacak.


Programda Aşık dinletisi, Cirit Müsabakası, Fasıl gibi etkinlikler yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç