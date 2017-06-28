Saç dökülmesini etkileyen faktörlere dikkat

Real Hair Center Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, “PRP tedavisi geçmişi olan kendisini kanıtlamış estetik ve güzellik amaçlı hücre yenileme işlemi olarak kullanılan kesinlikle herhangi bir yan etkisi olmayan %100 güvenilir tedavi ve destek amaçlı uygulanan doğal bir uygulamadır. Şimdilerde ise PRP tedavisi saça uygun hale getirilmiş olup 4-5 uygulamada sonuçları saçlarda kesin olarak belirgin olan saç köklerini ve saç hücrelerinin güçlenmesini sağlayan kan dolaşımını hızlandıran ve saç dökülmesini durduran mucizevi uygulama olarak tıp dünyasında ki yerini sağlama almıştır” dedi.

PRP tedavisinde ki amacın saç büyüme faktörleri kolajen ve hyaluronik asit üretimini arttırması olduğunu kaydeden Günel, “Real Hair Center olarak PRP tedavisine çok önem vermekteyiz ve titizlikle yapmaktayız. PRP tedavisinin erkeklerde, aileden genetik dökülmelerde, yağlı saç derisi olanlarda, kepekli saç derisi olanlarda, güçsüz ve kırılarak dökülen saçlarda, demir ve B vitamini eksikliği olanlarda, tüm saç ekimi yaptıran bireylerde, bunlar gibi bir çok faktörde başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bayanlarda ise, trioid hormonal eksikliği olanlarda, hamilelik dönemi ve doğum sonrası, fazla fön, boya gibi uygulamalara bağlı saç güçsüzlüklerinde, kaş ekimi yaptıranlarda kaş güçlenmesi için, bunlar gibi bir çok faktörde başarılı sonuçlar alınabilmektedir. PRP uygulamasının kesin ve kalıcı sonuçları ne zaman görülebilir? Her uygulama başlı başına bir tedavidir, her uygulamada artan sağlıklı saç görüntüsü toplamda 1 yıl olarak düzenli uygulandığında başarısı yüzde 100 olarak görülür” şeklinde konuştu.