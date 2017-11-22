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22 Kasım 2017 11:48

Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi işleminin her aşaması ciddi tecrübe gerektiren hassasiyete sahip olduğunu, fakat saç ekiminin en önemli noktası ön saç çizgisine doğallığın verilebilmesi olduğunu belirtti.

Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

22 Kasım 2017 11:48


Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, Saç çizgisini oluşturacak olan uzmanın el becerisinin yanı sıra sanatsal kişiliğini de ortaya koyması gerektiğini ifade ederek şu önerilerde bulundu:


“1. Ön saç çizgisi oluşturulurken kişinin açıklığı, verici bölgeden alınan graftlerin miktarı, kişinin yaşı ve beklentileri dikkate alınmalıdır. En çok tercih edileni ise ölçülerek belirlenendir. Çünkü anatomik olarak her kişinin kafa yapısı farklı , olduğu için bizi yanıltabilir bu açıdan en sağlıklısı ölçüm metodunu kullanmaktır


2. Saç köklerinin beslenebilmesi için saç köklerinin yerleştirileceği mikro kesilerin (kanalların) ekilecek olan greftlerin çapında olması gerekmektedir.


3. Saç köklerinin yerleştirileceği mikro graftlerin açıları dökülme olmadan önceki mevcut olan saçların yönünde açılmalıdır.


4. Verici bölgeden alınan saç köklerinin çapı ve uzunluğu hesaplanarak, kanal açmak için kullanılan lateral slitin çapı ve uzunluğu ayarlanmalıdır. Kişiye özel kanal açıcılar kullanılmalıdır. Bir ekimin doğal olup olmadığı en çok saç çizgisine bakarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle size uygulanan saç çizgisi ekimin en önemli aşamalarındandır. Erkeklerde hafif V şeklinde gelen doğal bir saç çizgisi vardır ve bu saç çizgisi her kişide farklı bir yön bulunmaktadır. Başarılı bir ekimde bu yöne dikkat edilerek ve doğal saç çizginiz oluşturulur.”




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