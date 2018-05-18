Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 10:30

Saç ekiminin başarısını etkileyen faktörler

Saç ekiminin başarısını etkileyen faktörlerin olduğunu belirten Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, günümüz de saç ekim teknikleri iki farklı başlık altında incelendiğini söyledi.

Saç ekiminin başarısını etkileyen faktörler

18 Mayıs 2018 10:30


Saç Ekimi Koordinatörü Sönmez, “Saç ekimi başarısını etkileyen faktörler, saç ekimini yapacak olan tüm ekibin tecrübesi (plst. cerrah, doktor, sağlık personeli) Referansları; Size daha önce saç ekimi yapmış oldukları kişilerin telefonunu verebiliyorlar mı? Size öncesi ve sonrası fotoğraflar gösterebiliyorlar mı? Size saç ekimi hizmeti sunacak olan yerin kurumsal olup olmadığı? Size saç ekimi hizmeti sunulacak olan kurum ya da hastane hakkında bilginiz var mı? Ekim yapılmış olan saç belli olur mu? Özellikle saç köklerinin yerleştirileceği kanallar girintili çıkıntılı ve yönleri de kişinin daha önceki saçlarının çıkış yönü doğrultusunda açılmış ise ekilen saç belli olmaz. Size hizmet sunacak olan kurumun medyadaki gücü nedir? Sık sık kurumun reklamlarını ve farklı doktorlarını görsel ya da yazılı medyada görüyor musunuz ya da tek bir doktorun her zaman aynı konuyu noktası, virgülüne tekrarladığını mı görüyorsunuz? Kurumun doktorları ile görüşmeniz sırasında size ayrıntılı bilgi ile birlikte saç analiziniz ve gerekirse kan tahlilleriniz yapılıyor mu? Saç ekimi için aradığınız kurumun çalışanı telefona çıkıyor, görüşmenize katılıyor ve daha sonra da operasyonunuza giriyor ise - yani kurumun toplam çalışanı 2 ya da 3 kişiden oluşuyorsa - size nasıl sağlıklı hizmet sunacağını düşünmelisiniz. Hizmet alacağınız kurum size Havaalanından ya da diğer ulaşım yolları ile geldiğinizde sizi karşılayıp ve size uygun olan bir otele yerleşmenizi sağlayıp operasyon boyunca otel, hastane, klinik ve bütün İstanbul içi ulaşım hizmeti verebiliyor mu? Size hizmet verdikten 3 hafta, 2 ay ve hatta 6 ay sonra sizi arayıp sizin saçlarınız hakkında bilgi sahibi olmak isteniyor ve takibinizi yapılıyor mu? Kurum olarak farkımız yukarıdaki bahsettiğimiz konuları bizden hizmet alan misafirlerimize dil, din ırk ve en önemlisi ekonomik fark gözetmeden en iyi şekilde sunmaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç