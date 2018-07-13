Sebze ve Meyve Hali Esnafından Başkan Sekmen’e teşekkür

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğü’nde, hal esnafıyla buluştu. Başkan Sekmen, 106 esnafın bulunduğu halde 4 yılda tüm sorunların çözüldüğünü ve işletme sahiplerinin isteklerinin yerine getirildiğini ifade etti. Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Selami Bağışlı da, çalışmalardan ötürü Başkan Sekmen’e esnaf adına teşekkürlerini iletti. Bağışlı, “Şehrimizin bu sektördeki can damarı olan hal esnafı olarak sadece ilimize değil Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet veriyoruz. Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Halde her türlü isteğimiz yerine getirildi. Buradaki fiziki olumsuzluklar Mehmet Sekmen Başkanımız tarafından giderildi. Şuan modern bir tesis olan Sebze ve Meyve Hali’ne sahibiz. Esnafın derdiyle hemhal olan Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Selami Bağışlı, hal esnafı adına Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür plaketi takdim etti.