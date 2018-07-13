Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:02

Sebze ve Meyve Hali Esnafından Başkan Sekmen’e teşekkür

Erzurum Sebze ve Meyve Hali esnafı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür plaketi verdi.

Sebze ve Meyve Hali Esnafından Başkan Sekmen’e teşekkür

13 Temmuz 2018 11:02


Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğü’nde, hal esnafıyla buluştu. Başkan Sekmen, 106 esnafın bulunduğu halde 4 yılda tüm sorunların çözüldüğünü ve işletme sahiplerinin isteklerinin yerine getirildiğini ifade etti. Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Selami Bağışlı da, çalışmalardan ötürü Başkan Sekmen’e esnaf adına teşekkürlerini iletti. Bağışlı, “Şehrimizin bu sektördeki can damarı olan hal esnafı olarak sadece ilimize değil Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet veriyoruz. Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Halde her türlü isteğimiz yerine getirildi. Buradaki fiziki olumsuzluklar Mehmet Sekmen Başkanımız tarafından giderildi. Şuan modern bir tesis olan Sebze ve Meyve Hali’ne sahibiz. Esnafın derdiyle hemhal olan Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Selami Bağışlı, hal esnafı adına Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür plaketi takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç