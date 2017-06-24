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24 Haziran 2017 09:21

Sıla-i Rahim programı

Esenyurt Erzurum Dernekleri, Sıla-i Rahim programı kapsamında gurbetteki Dadaşları Erzurum’da buluşturacak.

Sıla-i Rahim programı

24 Haziran 2017 09:21


Esenyurt Dernekleri adına Başkan Ali Murat Alatepe, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:


“ 3 yıldır katılımcı sayımızı artırarak Esenyurt’tan memleketimize Sıla-i Rahim programı geçekleştirmekteyiz. Esenyurt Belediyesince ücretsiz olarak tahsis edilen 40’a yakın otobüs ve bireysel katılımcıların yüze yakın özel araçla iştirak etmeleriyle birlikte, yaklaşık 3 bin gurbetçi Erzurumlu özü itibariyle programda, bu yıl; Ramazan ayının son iftarını Erzurum’da yapacak şekilde ve Erzurum’a gidildiğinde fitre ve zekatların orada verildiği, herkesin bayramı ve ziyaretleri kendi ilçe veya köyünde gerçekleştirdiği, bayramdan sonraki gün 28 Haziran Sabah saat 10.00 da bütün katılımcıların Çifte Minareli Medrese önünde buluşararak, toplu olarak tarihi mekanlar, tabya ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ardından Abdurrahman Gazi Türbesinde namaz molasından sonra 4 saatlik serbest alışveriş zamanıyla Erzurum merkezde program sürdürülecektir. Son olarak Akşam 17.00 da Havuzbaşı etkinlik ve iftar çadırında İstanbul’dan gelen Erzurumlu sanatçılarımızla birlikte eğlence ve konser organizasyonunu akabinde 20.30 da akşam namazı sonrası toplu olarak İstanbul’a hareket edilecektir. Bu sene de Erzurumlu değerli radyocu, senarist ve tiyatrocu, aynı zamanda Esenyurt Erzurumlular Derneği Başkan Yardımcısı Murat Balkuş’un da projeye gönüllü olarak dahil olması ve her platformda konuyu dillendirmesiyle birlikte, geçen yıl yaklaşık 1000 kişiyle gerçekleşen program bu yıl 3000 kişilik bir katılımcıya ulaştı.


Geçen yıl Erzurum’a yaklaşık 300 bin TL. gibi bir nakit giriş sağlayan programda meblağın bu sene bir Milyon Lirayı aşması bekleniyor.”




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