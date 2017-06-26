Sürücülere bayram şekeri jandarmadan

Ramazan Bayramı dolayısıyla Erzurum-Çat Yolu Taşlıgüney Mahallesi mevkiinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Daha sonra sürücü ve yolculara kolonya, şeker ve çeşitli içecek ikramlarında bulunan ekipler, bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, emniyet kemeri takarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Sürücü ve yolcular ise ekiplerin uygulamasının önem taşıdığına işaret ederek, gördükleri davranış karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti.