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26 Haziran 2017 10:59

Sürücülere bayram şekeri jandarmadan

Erzurum’un Palandöken İlçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi kapsamında durdurdukları sürücülerin Ramazan Bayramını kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Sürücülere bayram şekeri jandarmadan

26 Haziran 2017 10:59


Ramazan Bayramı dolayısıyla Erzurum-Çat Yolu Taşlıgüney Mahallesi mevkiinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Daha sonra sürücü ve yolculara kolonya, şeker ve çeşitli içecek ikramlarında bulunan ekipler, bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, emniyet kemeri takarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara da teşekkür etti.


Sürücü ve yolcular ise ekiplerin uygulamasının önem taşıdığına işaret ederek, gördükleri davranış karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti.




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