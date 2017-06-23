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23 Haziran 2017 08:35

Tatlıcılara bayram denetimi

Erzurum’da Ramazan Bayramı öncesinde şekerleme ve tatlı imalatçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tatlıcılara bayram denetimi

23 Haziran 2017 08:35


Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan şekerleme ve tatlı imalatçılarına yönelik denetim yapıldı. Kentteki gıda ve hijyen denetimlerinin daha iyi ve daha düzenli yapılabilmesi amacıyla yapılan denetlemelerde ekipler, imalathaneleri mercek altına aldı. Yoğun mesai sarf eden gıda denetim ekipleri, imalathaneleri titizlikle inceleyerek eksiği olan iş yerlerine uyarıda bulunan ekipler, hijyen kurallarına uyan iş yerlerini de kurallara uydukları için tebrik etti.


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Gıda ve Yem Şube Müdürü Nihat Yazar, “İnsanlarımızın gıda güvencesini sağlamak ve sağlıklı gıda tüketmeleri için gece gündüz demeden mesai sarf ediyoruz. Ramazan Bayramı münasebetiyle şekerleme ve tatlı imalathanelerinde yaşanan yoğunluk üzerine denetimlerimizi sıklaştırdık. Ekipler halinde sahada denetimlerimiz devam ediyor. Bunun dışında vatandaşlarımızın ürün alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Bu denetimler sadece bu aya mahsus değil. Biz rutin denetimlerimizi bakanlık kontrol planlarımıza ve risk esaslarımıza göre devam ettiriyoruz.” dedi.




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